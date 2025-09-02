‘Hollow Knight’, ‘Final Fantasy’ y ‘Pokémon Legends’: Los estrenos de videojuegos antes de terminar 2025

Varios videojuegos de Sonic, Pokémon, Call of Duty y más llegarán antes de que termine 2025.

Se acerca el final de 2025 y, con ello, viene una agenda cargada de lanzamientos de videojuegos, entre ellas las esperadas nuevas entregas de legendarias sagas, desde Pokémon hasta los bélicos Call of Duty y Battlefield; regresos de juegos ‘indies’, como Hollow Knight: Silksong’ que se estrenará por fin en septiembre, o nuevas propuestas que invitan a jugar metiéndose en la piel de… un faro.

Es el caso de Keeper, que llegará al universo de Xbox y a Steam el 17 de octubre, en el que no faltarán las nuevas añadas de los videojuegos deportivos, con sus habituales novedades: los aficionados al baloncesto podrán hacerse con NBA 2K26 el 5 de septiembre, y el ‘EA Sports FC 26’ -la saga futbolística que sucede a los míticos FIFA- saldrá al mercado el 26 de septiembre.

Otro personaje que volverá a la pantalla será Sonic, el famoso erizo azul de SEGA, y, hablando de nostalgia, viajaremos al pasado (concretamente a 1997) con el relanzamiento de Final Fantasy Tactics.

El primero en llegar será Hollow Knight: Silksong, un videojuego de estilo metroidvania, tras varios años de desarrollo.

Hollow Knight: Silksong (4 de septiembre)

También en septiembre, el día 4, llega la secuela de Hollow Knight, un celebrado y premiado videojuego de la pequeña desarrolladora independiente Team Cherry que vio la luz en 2017.

Ocho años después del estreno de aquella primera historia, la protagonista es Hornet, princesa y protectora de Hallownest que se enfrenta a un mundo desconocido en el que tendrá que luchar contra enemigos y resolver misterios mientras emprende un peregrinaje mortal hasta la cima del reino.

El videojuego de Silksong estará disponible en Steam (PC), así como en consolas como Nintendo Switch y la nueva Nintendo Switch 2; Xbox One, PlayStation 4 y PlayStation 5.

El estudio, Team Cherry, reveló que este juego tendrá un costo de 19.99 dólares, es decir, unos 372 pesos mexicanos.

Hollow Knight: Silksong, se estrenará pronto en Steam y otras plataformas de videojuegos. (FeLopes / Shutterstock)

Sonic Racing: CrossWorlds (25 de septiembre)

En el año en que han vuelto las alocadas carreras de Mario Kart, también Sonic pisará el acelerador, a partir del 25 de septiembre, con Sonic Racing: CrossWorlds.

Hay 23 emblemáticos personajes para eligir, además de 24 circuitos para rodar, con 45 vehículos diferentes, y también habrá un repertorio de 23 objetos que usar contra los oponentes para garantizarse una plaza en el podio.

El Sonic Racing: CrossWorlds, desarrollado por SEGA, será un juego de carreras que llegará a la Nintendo Switch, pero también estará disponible en PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X|S y Steam. En Xbox, el costo va de los 1,209 pesos a los 1,609 pesos, según si es la versión clásica o la edición Digital Deluxe.

Además de los clásicos personajes de Sonic, como Knuckles, Tails y Amy Rose, en Racing CrossWorlds también aparecerán la famosa Hatsune Miku, Bob Esponja y Patricio Estrella, Pac-Man y más.

'Sonic: Racing CrossWorlds' contará con personajes especiales, como Hatsune Miku y Bob Esponja. (SEGA)

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (30 de septiembre)

Este clásico videojuego de rol de 1997 vuelve el 30 de septiembre con dos opciones: los más nostálgicos podrán jugar con los gráficos y jugabilidad de la versión original, mientras que el modo mejorado cuenta con gráficos renovados, voces para los diálogos y una jugabilidad perfeccionada.

Con cualquiera de las dos formas, el jugador podrá volver a adentrarse en Ivalice, un reino bendecido por la luz de los dioses y con muchos candidatos para gobernarlo.

En Final Fantasy Tactics, conocerás la historia de la guerra civil en Ivalice, conocida como “La guerra de los Leones”. En el juego, el protagonista es Ramza, quien se enfrentará a las batallas por turno en escenarios como bosques, castillos y más. El personaje adoptará habilidades distintas (hay unos 20 oficios disponibles, entre ellos el de mago, guerrero y más).

Ya puedes comprar por adelantado el juego en Xbox, con un costo de mil pesos. También estará disponible en Nintendo Switch y PlayStation 4.

Battlefield 6 (10 de octubre)

La nueva edición del universo Battlefield llega el 10 de octubre, se presenta como ‘la guerra total definitiva’ y está ambientado en un mundo al borde del caos.

Es 2027 y un mediático asesinato que deja en ‘shock’ al mundo entero supone que los países europeos abandonen la OTAN. En ese panorama de inestabilidad aparece Pax Armata, una gran milicia privada sin miedo y con ingentes cantidades de dinero y tecnología puntera que pretende desbancar a Estados Unidos como la principal superpotencia del mundo.

El Battlefield 6 tiene un precio de mil 399 pesos en precio por adelantado en Xbox One; mientras que el Battlefield 6 Phantom Edition tiene un precio de mil 999 pesos. También está disponible para PlayStation.

Pokémon Legends Z-A (16 de octubre)

Los fans de los pequeños monstruos de bolsillo que se dieron a conocer a finales del siglo XX de la mano de Pikachu y compañía tendrán ya marcado en el calendario el 16 de octubre, día en que Pokémon Legends Z-A llega a las Nintendo Switch 1 y 2.

Este juego de la novena generación de Pokémon se desarrolla en la parisina Ciudad Luminalia, da a elegir entre Chikorita, Tepig y Totodile como compañeros con los que iniciar la aventura y supone el regreso de las megaevoluciones. Presenta también luchas más dinámicas porque, por primera vez, los Pokémon y sus entrenadores podrán moverse y actuar en tiempo real durante los combates.

Este juego de Pokémon tiene un costo de mil 300 pesos aproximadamente y está disponible para pre-compra en la eShop de Nintendo.

En 'Pokémon Legends Z-A' podrás elegir a Chikorita, Tepig y Totodile como personaje compañero. (Nintendo Official)

Keeper (17 de octubre)

El 17 de octubre llega, a Microsoft Windows y Xbox, Keeper, la historia contada sin palabras de un faro que se despierta en un mundo posthumanidad tras milenios aletargado.

Acompañado de un ave marina y motivado por un misterioso propósito, el faro recorrerá la isla, de cuya presencia antaño alertaba con su luz, para llegar a una lejana montaña en esta épica aventura que llevará a los improbables compañeros a reinos que van más allá de toda comprensión.

Podrás acceder a Keeper con el Game Pass de Xbox y en Steam.

En 'Keeper', podrás jugar como un faro que despierta y sale a la aventura. (Xbox)

Call of Duty: Black Ops 7 (14 de noviembre)

El mundo también está al borde del caos en lo nuevo del universo ‘Black Ops’ de Call of Duty, aunque en esta otra saga de disparos por antonomasia la acción se sitúa en 2035, siguiendo los eventos de Call of Duty: Black Ops 2 y Call of Duty: Black Ops 6.

Así, el terrorista nicaragüense Raúl Menéndez vuelve a las andadas a partir del 14 de noviembre en esta historia en la que también vuelve David ‘Section’ Mason, que lidera un equipo de élite del Comando Conjunto de Operaciones Especiales en una misión de incógnito en la que descubrirán un arma diseñada para convertir el miedo en un instrumento de guerra.

Call of Duty 7 estará disponible con Game Pass en su lanzamiento en Xbox. Aparte, tiene un costo de mil 999 pesos. En Steam lo puedes pre-comprar por 69.99 dólares (unos mil 300 pesos).