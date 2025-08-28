Pokémon llega a la ‘Catedral de la lucha libre’: Fecha, boletos y dónde ver el evento de ‘Leyendas: Z-A’

El evento de ‘Leyendas Pokémon: Z-A’ en la Ciudad de México tendrá como invitados a luchadores de primera categoría como Místico. (Foto: press.pokemon.com/ Cuartoscuro)

¿Estás listo para ver una vez más la ‘Plancha Voladora’? Previo al lanzamiento del videojuego Leyendas Pokémon: Z-A, no solo se reveló que Hawlucha megavolucionará, sino que se anunció un evento especial en la Ciudad de México.

Se trata de una colaboración entre The Pokémon Company y el Consejo Mundial de la Lucha Libre (CMLL) con el cual se celebrará el lanzamiento del nuevo videojuego que llegará a Nintendo Switch.

¿El objetivo? Mostrar auténticos combates de lucha libre al estilo tradicional mexicano, dado que Hawlucha es un personaje inspirado en las máximas celebridades de este deporte en México.

¿Cómo será la megaevolución de Hawlucha?

El último tráiler de Leyendas Pokémon: Z-A mostró a Hawlucha con su clásico estilo de pelea: primero provoca a sus rivales para que lo ataquen, luego los atemoriza con un contraataque veloz y se lanza sobre ellos.

Al obtener la megaevolución, Hawlucha se vuelve tan fuerte que es capaz de resistir cualquier golpe sin impresionarse; además su llave de lucha libre, la plancha voladora, se vuelve aún más efectiva.

La última megaevolución que se presentó fue la de Hawlucha. (Foto: press.pokemon.com)

Ahora, Mega-Hawlucha tiene músculos mucho más fuertes, con su metro de estatura y 25 kilos de peso, posiblemente podrá hacerle frente a los ataques de Machamp, uno de los personajes más fuertes al dominar todas las artes marciales.

¿Cuándo y dónde será el evento de ‘Leyendas Pokémon: Z-A’?

Antes de que Leyendas Pokémon: Z-A llegue a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch, el próximo jueves 16 de octubre, se llevará a cabo el evento de lucha libre en la Ciudad de México.

En especial debido a la última megaevolución que se presentó antes del estreno del videojuego, ya que The Pokémon Company es consciente que el tráiler de Mega-Hawlucha dejó a los fans con ganas de ver más combates vertiginosos y lucha libre al estilo mexicano.

La colaboración con el CMLL tendrá lugar el próximo jueves 25 de septiembre en uno de los lugares más emblemáticos de la lucha libre en la capital: la Arena México, también conocida como la ‘Catedral de la lucha libre’. Aquí te dejamos un resumen con todos los detalles.

Fecha : jueves 25 de septiembre de 2025

: jueves 25 de septiembre de 2025 Lugar : Arena México

: Arena México Hora: 7:00 de la noche (tiempo del centro de México)

La Arena México se encuentra ubicada en Dr. Lavista 189, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. No confundas este recinto con la Arena Ciudad de México, ya que son distintos.

¿Dónde ver EN VIVO el evento de ‘Leyendas Pokémon: Z-A’ en CDMX?

En caso de que no puedas trasladarte hasta este punto de la Ciudad de México, no pasa nada, debido a que se realizará una transmisión en vivo de los enfrentamientos el mismo jueves 25 de septiembre.

Horario : 7:00 de la noche (tiempo del centro de México)

: 7:00 de la noche (tiempo del centro de México) Dónde ver: el canal oficial de YouTube de CMLL y de Pokémon

Hasta este momento no se ha compartido la cartelera oficial del evento; sin embargo, se adelantó que habrá “cuatro combates de exhibición en los que participarán luchadores de primera categoría, incluyendo a Místico, uno de los luchadores más queridos por el público”.

¿Cuánto cuestan los boletos para el evento de ‘Leyendas Pokémon: Z-A’ en CDMX?

En caso de que no te quieras perder este espectáculo único, puedes comprar tus entradas mediante la plataforma boletera Ticketmaster. Los boletos ya se encuentran en la venta.

Los precios son muy accesibles, debido a que estos van de los 122 pesos a los 335.50 pesos, ya con los cargos por servicio incluidos. Aquí te compartimos los precios de las entradas del evento:

Esquina 100, 200 y 400: 122 pesos

Esquina 300: 123.50 pesos

Ring verde y azul: 213.50 pesos

Ring naranja y rojo: 335.50 pesos

Gradas: de 122 pesos a los 213.50 pesos

En caso de que decidas comprar, ten en cuenta que solo es posible adquirir hasta 8 boletos por persona como máximo, ya que en caso de comprar más tu orden de compra puede ser cancelada sin que se te avise con anticipación.