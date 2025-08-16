‘TripleManía XXXIII’ EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver HOY el evento de Lucha Libre AAA vs. WWE en México?

'TripleManía XXXIII' es el evento de lucha libre entre la AAA y la WWE. Se realiza este 16 de agosto. (Foto: Gemini IA / Lucha Libre AAA Worldwide)

La espera termina. Triplemanía XXXIII llega este sábado 16 de agosto a la Arena Ciudad de México, y promete una noche histórica para la Lucha Libre AAA. La expectativa es máxima, ya que por primera vez se presenta bajo la alianza oficial con la WWE, lo que asegura una producción de clase mundial y un desfile de superestrellas nacionales e internacionales.

Desde su anuncio, este evento generó emoción entre los fanáticos. La cartelera incluye combates por campeonatos, luchas de apuestas y participaciones de figuras legendarias de la lucha libre.

¿Quién saldrá victorioso en el Megacampeonato AAA y qué sorpresas traerán las superestrellas de la WWE en territorio mexicano? Estas son algunas de las preguntas que los aficionados a la lucha libre se hacen en redes sociales, y hoy se resuelven.

Hoy, la Arena Ciudad de México abre sus puertas para más de 22 mil aficionados que vivirán en carne propia la pasión, el drama y la intensidad que solo la Triplemanía puede ofrecer. Entre luces, pirotecnia y rivalidades encendidas, esta edición se perfila para dejar huella en la historia de la lucha libre mundial.

Se celebra el primer Triplemanía desde la compra de la WWE; con ella, llegan estrellas de la lucha libre de Estados Unidos a CDMX (Fotoarte: El Financiero / Foto: Shutterstock, Lucha Libre AAA Worldwide, World Wrestling Entertainment, LLC).

¿Qué es Triplemanía y por qué es tan importante?

Triplemanía es el evento insignia de la Lucha Libre AAA Worldwide, el equivalente mexicano a WrestleMania. Desde 1993 es escenario de batallas épicas, desenlaces de rivalidades y memorables luchas de máscaras y cabelleras.

Este año, la edición XXXIII marca un punto de inflexión: la colaboración con la WWE eleva el nivel de producción y permite la presencia de figuras internacionales que rara vez pisan un ring en México.

Con esta alianza, la AAA busca proyectar la lucha libre mexicana hacia audiencias globales. Más allá del espectáculo, Triplemanía se consolida como un escaparate cultural y deportivo que celebra la identidad de este deporte-espectáculo en todo su esplendor.

Fecha, horario y sede: ¿Cuándo, a qué hora y dónde se celebra Triplemanía XXXIII?

La cita es este sábado 16 de agosto en la Arena Ciudad de México, ubicada en Azcapotzalco. Con capacidad para más de 22 mil personas y una infraestructura de primer nivel, este recinto se convierte en el epicentro mundial de la lucha libre por una noche.

La alta demanda de entradas refleja el impacto que ha tenido la alianza AAA-WWE. Desde semanas atrás, los boletos VIP prácticamente se agotaron, dejando claro que la afición mexicana de la lucha libre está dispuesta a llenar cada rincón del recinto para presenciar este espectáculo único. Aquí los detalles:

Fecha : sábado 16 de agosto de 2025.

: sábado 16 de agosto de 2025. Horario : 7:00 p.m. (tiempo del centro de México).

: 7:00 p.m. (tiempo del centro de México). Sede: Arena Ciudad de México, en la CDMX.

Transmisión de las luchas hoy: ¿Cómo ver Triplemanía XXXIII en vivo?

Para quienes no puedan asistir a la Arena CDMX y disfrutar del máximo evento de lucha libre del año, existen múltiples opciones de transmisión.

Desde transmisión por televisión abierta (aunque diferida) hasta opciones en plataformas de streaming, la diversidad de señales prometen una cobertura completa y aseguran que la adrenalina de la lucha libre mexicana traspase fronteras. Estas son las opciones:

Televisión abierta : Azteca 7 y Canal 6 (transmisión diferida el domingo).

: Azteca 7 y Canal 6 (transmisión diferida el domingo). Streaming : HBO Max (en vivo).

: HBO Max (en vivo). TV de paga : Space (en vivo).

: Space (en vivo). Online: YouTube (en vivo) a través del canal oficial de WWE.

Además, en El Financiero Deportes tenemos las actualizaciones más relevantes de este evento entre la AAA y la WWE que tendrá a los espectadores al filo del asiento.

Cartelera confirmada para ‘Triplemanía XXXIII’

La función contará con combates de alto calibre, que van desde el Megacampeonato AAA hasta enfrentamientos de relevos.

Además, Triplemanía 33 será testigo de la inducción de Konnan al Salón de la Fama de AAA, presentada por Rey Mysterio, lo que se perfila como uno de los momentos más emotivos de la noche. La cartelera de lucha libre se conforma así:

Megacampeonato AAA : El Hijo del Vikingo (c) vs. Dominik Mysterio vs. Dragon Lee vs. El Grande Americano.

: El Hijo del Vikingo (c) vs. Dominik Mysterio vs. Dragon Lee vs. El Grande Americano. Campeonato Latinoamericano AAA : El Mesías (c) vs. El Hijo de Dr. Wagner Jr.

: El Mesías (c) vs. El Hijo de Dr. Wagner Jr. Campeonato Reina de Reinas AAA : Lady Flammer (c) vs. Natalya vs. Faby Apache.

: Lady Flammer (c) vs. Natalya vs. Faby Apache. Campeonato de Parejas AAA – Lucha Callejera : Los Garza (Ángel y Berto) vs. Psycho Clown y Pagano.

: Los Garza (Ángel y Berto) vs. Psycho Clown y Pagano. Relevos mixtos: The Judgment Day (Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez) vs. Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice.

Cada enfrentamiento promete emociones fuertes, con rivalidades intensas y la posibilidad de giros inesperados que podrían cambiar el rumbo de varias historias dentro de la AAA.

Boletos y precios para ‘TripleManía XXXIII’: ¿Cuánto cuesta una entrada para el evento de lucha libre?

Las entradas están disponibles en Super Boletos y en las taquillas de la Arena Ciudad de México. Los precios oscilan desde 251 en butaca general hasta 8 mil 040 pesos en Ring Side VIP.

La variedad de localidades permite que tanto los fanáticos más apasionados como el público casual disfruten de este evento que ya se perfila como uno de los más importantes del año en el calendario deportivo y de entretenimiento mexicano. Estos son los precios desglosados:

Ring Side VIP – 8 mil 040 pesos

– 8 mil 040 pesos Ring Side – 5 mil 600 pesos

– 5 mil 600 pesos Ring General VIP – 3 mil 765 pesos

– 3 mil 765 pesos Ring General – 3 mil 138 pesos

– 3 mil 138 pesos Retráctil VIP – 1,883 pesos

– 1,883 pesos SP Platino – 1,883 pesos

– 1,883 pesos SP Oro VL – 1,883 pesos

– 1,883 pesos SP Oro – 1,883 pesos

– 1,883 pesos SP Platino VL – 1,883 pesos

– 1,883 pesos Zona Toyota – 1,569 pesos

– 1,569 pesos Zona Zapata – 1,569 pesos

– 1,569 pesos Banco Azteca – 1,569 pesos

– 1,569 pesos Platea – 1,569 pesos

– 1,569 pesos Zona Pepsi – 1,569 pesos

– 1,569 pesos McCormick – 1,569 pesos

– 1,569 pesos Zona Miniso – 1,569 pesos

– 1,569 pesos Mercado Libre – 1,569 pesos

– 1,569 pesos Zona Elektra – 1,569 pesos

– 1,569 pesos Zona Mega – 1,569 pesos

– 1,569 pesos Barrera – 1,004 pesos

– 1,004 pesos Capacidades Diferentes – 879 pesos

– 879 pesos Butaca 1 – 753 pesos

– 753 pesos Butaca 2 – 502 pesos

– 502 pesos Butaca 2 VL – 377 pesos

– 377 pesos Butaca 3 – 251 pesos.

Si quieres comprar boletos para TripleManía 33, lamentamos decirte que estos se agotaron rápidamente. Sin embargo, en las redes sociales de la Triple A anuncian liberación de entradas, así que mantente atento a las actualizaciones.