‘No perros y no mexicanos’: Aída Cuevas narra cómo fue discriminada en tienda de EU

La cantante de música ranchera Aída Cuevas compartió un fuerte testimonio sobre un episodio de discriminación que vivió hace décadas en Estados Unidos.

Durante una entrevista para el programa Ventaneando, la intérprete narró cómo, 30 años atrás, fue rechazada en una tienda en Texas solo por ser mexicana.

“En algún lugar en Texas, hace muchos años, 30 o 35 años, me metí a una tienda donde los que estaban atendiendo eran dos americanos, un matrimonio ya grande”, relató Cuevas.

Lo que parecía una simple visita comercial se tornó en una experiencia dolorosa y violenta: “El señor me jaló y me dijo que leyera el letrero. Decía: ‘Prohibida la entrada, en este orden: no perros, no negros y no mexicanos’. Eso decía”, contó con indignación.

La intérprete de música vernácula Aída Cuevas presentará su concierto “50 Años Cantándole a México”, el próximo 14 de septiembre en el Auditorio Nacional. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Ante ese acto racista, la artista decidió salirse del establecimiento. Aunque admitió que fue un momento triste, Cuevas reflexiona que le dio más razones para sentirse orgullosa de ser mexicana.

“Sí, realmente sí se siente muy triste. Pero, ¿sabes qué? Al contrario, hay que sentirse orgullosos de nuestras raíces, de que somos de piel morena, que tenemos una Virgen de Guadalupe que nos ama y que es del mismo color que nosotros”, expresó con firmeza.

Asimismo, la famosa cantante hizo llamado a los mexicanos a no olvidar su identidad. “Siempre hay que tratar de poner en alto el nombre de México”, sentenció.

Pese a esta mala experiencia racista en Estados Unidos hace muchos años, la voz de Aída resonará en el mítico Carnegie Hall de Nueva York el próximo 14 de octubre.

Aída Cuevas: la demanda contra su hermano Carlos

El 1 de octubre de 2020, en el foro del programa Ventaneando, Aída habló por primera vez sobre la ruptura que tuvo con su hermano, el también cantante Carlos Cuevas; asimismo, dio a conocer que lo demandó por daño psicológico y al honor.

Según detalló la cantante, durante los últimos 30 años había aguantado “bullying” y hostigamiento por parte de Carlos: “venimos del mismo vientre, pero no de la misma cuna”, expresó.

De acuerdo con Aída, Carlos está involucrado en “faltas, vicios y violencia”. Según explicó, su “embistió como toro” a su papá de 80 años mientras estaba en estado inconveniente y también lo acusó por presuntamente violentarla físicamente a ella también.

Como respuesta a sus declaraciones, Carlos demandó por daño moral a Aída por 25 millones de pesos; la acusó por presuntos daños a su imagen.

En junio de este año, Aída Cuevas y su abogado dijeron en entrevista para el programa Ventaneando que el fallo fue en su favor y presumió que era la tercera vez que ganaba legalmente a su hermano.

Aída Cuevas asegura que su hermano la violentó a ella y a sus padres físicamente. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

En respuesta, Carlos Cuevas le dijo al programa De primera mano que esto era falso y culpó a la periodista Pati Chapoy de ‘fake news’: “Son mentiras, son cosas que se le ocurrieron a Chapoy porque está muy enojada”.

Según Carlos, el juicio continúa todavía en pie y acusó a Aída y a su defensa: “ellos litigan mediáticamente y donde van a perder es en los juzgados”.

De acuerdo con el cantante, la supuesta molestia de Chapoy proviene porque “todo el mundo se rio de ella por un comentario que ni siquiera iba para ella”, con relación a la edad.

“Yo dije que deberíamos de retirarnos ya a los 70 u 80 años, solo lo solté así, se lo adjudicaron”, agregó. En la actualidad, la presentadora de televisión Pati Chapoy tiene 76 años de edad.