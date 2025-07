‘Merece una segunda oportunidad’: Marianne Gonzaga sale de prisión tras acuerdo, confirma Valentina Gilabert

Pese a haber sido condenada a más de dos años de cárcel por el delito de lesiones dolosas en contra de la modelo Valentina Gilabert, la influencer Marianne Gonzaga salió de prisión la noche de este miércoles 23 de julio.

Luego de permanecer cinco meses en prisión, la influencer salió de la cárcel tras llegar a un acuerdo con la víctima.

Así lo confirmó la propia Valentina Gilabert, quien fue apuñalada por Marianna Gonzaga, a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Mis abogados, los abogados de Marianne, mi familia y su familia llegamos a un acuerdo en el que se le iba a otorgar una condena menor y el juez iba a decidir si va a ser en internamiento o en libertad custodiada”, explicó Valentina Gilabert en una grabación la noche de este miércoles.

Como parte del acuerdo, Marianne Gonzaga tendrá que pagar 750 mil pesos como reparación del daño. Esa suma será diferida en pagos.

¿Cómo se logró el acuerdo entre Valentina Gilabert y Mariane Gonzaga?

A través del video publicado en sus redes sociales, Valentina Gilabert explicó: “Sí, es verdad la noticia que acaba de salir (sobre la liberación de Marianne Gonzaga)”.

De acuerdo con la víctima, “se le iba a otorgar una condena menor (a Marianne Gonzaga) y el juez iba a decidir si iba a ser en internamiento o en libertad custodiada. Entonces, Marianne va a estar libre bajo ciertas medidas específicas”.

Marianne “se disculpó conmigo personalmente. Yo quiero decir, como le dije a ella, que la perdono y todo el mundo se merece una segunda oportunidad en la vida y no soy nadie para privar a las personas de su libertad. Si ella cree que es capaz de cumplir con todas las reglas necesarias y cumplir con todas las medidas está bien”, agregó Valentina Gilabert.

Antes de concluir su video, Valentina Gilabert aseguró que “no hay problemas entre nosotras” ni entre sus familias.

También comentó que cada una vivirá alejada de la otra y cada quien continuará con su vida: “Fue al acuerdo al que se llegó y lo que determinó el juez”, concluye.

En abril, Héctor Ponce, abogado de la incluencer, dijo que Marianne estaba “muy consternada y preocupada por el estado de salud de la víctima” en una entrevista con Ventaneando.

Según explicó el abogado de Marianne, se acercaron a la fiscalía, y sus asesores, en la búsqueda de lograr un acuerdo entre todas las partes involucradas.

Marianne fue detenida en la Ciudad de México tras cometer una agresión contra Valentina, en un domicilio en Park Pedregal, cerca de Anillo Periférico, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Gonzaga apuñaló a Gilabert y le provocó 13 heridas en el cuerpo: tres en el pecho, tres en la espalda, dos en el cuello, cinco en la mano izquierda, una en la cabeza, una más en la nariz y un corte en la pierna, lo cual tuvo a la modelo más de 20 días hospitalizada.

“Me atacó por la espalda, traté de patearla y defenderme, pero no pude hacer mucho, estaba consciente y pensaba que era un sueño, era algo irreal, no procesaba, pero en la ambulancia no sentía mi cuerpo, sentía que me iba a morir, tenía 3 fugas en mis vías respiratorias, una en la tráquea y dos en ms pulmones, no podía hablar ni respirar”, dijo a N+.

La modelo estuvo en coma por cinco días, tras ello, pasó 7 días más en el área de terapia intensiva del hospital y luego de una semana en terapia intermedia, Valentina Gilabert fue dada de alta.

En ese tiempo, le practicaron una reconstrucción en la manos, además de drenajes en corazón y pulmón. Asimismo, Valentina Gilabert aseguró que tendría secuelas: “La recuperación es complicada, nunca voy a recuperar mi capacidad de los pulmones al 100 por ciento, a veces me duelen los pulmones, no puedo caminar porque me canso y siento que no puedo respirar”, agregó a N+.

Ernesto Gilabert, padre de Valentina, le dijo a Ventaneando, que la joven estaba en terapias con la esperanza de recuperar la movilidad completa en su mano.

Además, Valentina explicó que conocía a Marianne desde hace años atrás por pertenecer al mismo círculo social pero nunca tuvieron una amistad, ni tampoco una mala relación.