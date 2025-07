‘Nunca fui feliz’: Así fue la relación amorosa de Ninel Conde y José Manuel Figueroa

Ninel Conde, habitante de LCDLF México 2025, tuvo una relación amorosa con José Manuel Figueroa que terminó por una presunta infidelidad del hijo de Joan Sebastian.

El ‘bombón asesino’ lo conoció en 2002, su romance se prolongó por cuatro años más y a pesar de que la ruptura tiene casi más de 20 años, todavía es vigente en la opinión pública.

Recientemente, José Manuel Figueroa declaró que ella “olvida que él nunca fue feliz” y nuevamente ‘destapó’ una historia de amor que finalizó en 2006.

Ninel Conde conoció a José Manuel Figueroa tras un concierto. (Foto: Miguel Dimayuga/Cuartoscuro) (Miguel Dimayuga)

¿Cómo fue la historia de amor de Ninel Conde con José Manuel Figueroa?

Ninel Conde inició una carrera como cantante, misma que la llevó a presentarse en diferentes lugares y uno de ellos fue el palenque de Cuernavaca, donde conoció a José Manuel Figueroa, quien le propuso componer una canción para ella.

“Fui al palenque de Cuernavaca y llegó ahí, mi asistente me dijo que quería saludarme y que me traía una canción para mostrarme, le pedí pasar y me pareció simpático, alto, en fotos no se ve cómo es en realidad, es un rancherote con sombrero, terminé el show y me invitó a unos tacos”, declaró la habitante de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, la relación tuvo múltiples peleas, mismas que llevaron al ‘Bombón asesino’ a considerarla “compleja”:

“Yo me enamoré mucho, él también, pero sufrí mucho porque él era coqueto, las chavas se le aventaban luego de los shows, yo me agobiaba cuando lo veía (...) también tenía codependencia, no era sano eso, fue muy doloroso”.

La actriz Ninel Conde aseguró que las infidelidades de José Manuel Figueroa fueron con la conductora Angélica Vale y la actriz Paty Muñoz.

José Manuel Figueroa criticó a Ninel Conde tras su confirmación para 'LCDLFM' 2025. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro) (Mario Jasso)

Uno de los motivos por los que la actriz de Rebelde se separó del hermano de Julián Figueroa fue porque le mentía, además que él guardaba a ‘sus amigas’ con nombres de hombre en su celular.

El intérprete de ‘Expulsado del paraíso’ negó los señalamientos de una infidelidad a Ninel: “Yo le fui fiel a mis sentimientos, es una mujer con quien viví una etapa bonita, solo recuerdo que fui honesto y sus lindas palabras, me fui por necesidad de terminarlo”, explicó el cantante para El gordo y la flaca el pasado 15 de julio.

En otra plática con el mismo programa, pero ahora el 18 de julio, José Manuel Figueroa aseguró que nunca tuvo felicidad durante su romance con Ninel Conde y se molestó porque ella opine de un romance que terminó hace casi 20 años.

“No se percató que nunca fui feliz, no era una mujer de hacer desayuno, ni calentar una tortilla, no daba una caricia sin un intercambio o regalo (...) Es mejor vivir sin falsedades, bótox o maquillaje, mejor que busque su felicidad, no me parece correcto empezar a hablar de ella, no se vale y ella lo hizo, abusó”, explicó.

Ninel Conde confirmó su participación en “La Casa de los Famosos México” 2025. (Foto: Cuartoscuro/Édgar Negrete Lira) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué respondió Ninel Conde ante las declaraciones de José Manuel Figueroa?

Ninel Conde, actriz de Rebelde, respondió a las declaraciones de José Manuel Figueroa, especialmente porque el cantante mencionó que ella no sabía “calentar una tortilla”.

“Esto que me está haciendo es violencia, mejor cállate, porque tú bien sabes lo que yo pasé contigo (...) Si yo revelo todo lo que me hizo no le conviene, mejor lo dejamos así como estamos”, explicó para El gordo y la flaca el pasado 22 de julio.