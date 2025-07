‘Yo no escojo tarugos’: Florinda Meza recuerda su compromiso con Enrique Segoviano

Gracias a la serie de Chespirito: Sin querer queriendo, cada vez renacen más historias detrás del elenco de El Chavo del 8, programa creado y protagonizado por Roberto Gómez Bolaños con dos personas clave que escribieron su propia historia antes: Florinda Meza y Enrique Segoviano.

Ella es conocida no solo por su personaje de ‘Doña Florinda’, también por ser la viuda de Roberto Gómez Bolaños, mientras Enrique Segoviano fue director de El Chavo del 8. Y antes de que comenzara la relación entre Chespirito y Florinda Meza, tuvo su historia de amor con Segoviano.

Gracias a la bioserie de Chespirito, se revivieron algunas entrevistas en las que la actriz habla de distintos temas (como ‘los 7 defectos’ de Gómez Bolaños), y en una de ellas se refirió al compromiso que tuvo con el director dominicano.

¿Qué dijo Florinda Meza de su exprometido, Enrique Segoviano?

En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Florinda compartió que, antes de Chespirito, Meza estuvo comprometida con Enrique Segoviano, al que describió con un gran hombre, y destacó su inteligencia.

Florinda Meza y Enrique Segoviano vivieron una relación de años e incluso se comprometieron, pero terminaron. (Foto: Especial El Financiero / Cuartoscuro)

Incluso, aseguró que, de casarse con el productor y director de TV, habría tomado una buena decisión gracias a las cualidades que este posee.

“Pasó hace muchos años y voy a hablar de alguien que si lo hubiera hecho (casarme), no me habría equivocado. Es un gran hombre, muy buen hombre y es muy talentoso. Yo no escojo tarugos (…) se trata de Enrique Segoviano”, mencionó la actriz.

Florinda Meza describe cómo fue su relación con Enrique Segoviano mientras ‘Chespirito’ la cortejaba

Tal como aparece en la serie sobre la vida de Chespirito, Enrique Segoviano y Florinda Meza fueron novios alrededor de 5 años, mismos en los que ella dijo en otras entrevistas, el creador de El Chapulín Colorado la cortejó.

“Ya cuando (Segoviano) era mi novio, cuando las cosas estaban muy cercanas (el matrimonio) y él (Chespirito) la vio cercana, empezó a decirme que yo era su mujer ideal y no sé cuánto y a insistir mucho, sobre todo en las giras, cuando no estaba Enrique. Yo decía, ‘No, pues lo mismo les dice a todas’”, explicó.

Florinda Meza sabía que iniciar una relación con 'Chespirito' era riesgoso. (Foto: Especial El Financiero)

Florinda Meza sabía que relación con Chespirito era ‘un riesgo’

La actriz que dio vida al personaje de ‘La Chimoltrufia’ en los programas de Chespirito reveló que, ante la insistencia de Roberto Gómez Bolaños, ella tenía muchas dudas, sobre todo porque dejar su compromiso con Segoviano por una relación con él, significaba un riesgo grande.

“¿Cómo puedes tener una relación con alguien del trabajo que es además tu jefe? En caso de un conflicto, de un problema, pierdes al hombre y también al trabajo. Yo decía, ‘Esto es muy arriesgado’. Sí, esto es muy arriesgado y siempre me hice tonta”, reveló.

¿Enrique Segoviano se dio cuenta de los coqueteos de Chespirito a Florinda Meza?

La serie Chespirito: Sin querer queriendo muestra a un Mariano Casasola (Enrique Segoviano) que, durante las grabaciones de El Chavo del 8 en Acapulco, se dio cuenta de que Gómez Bolaños ‘le echaba los perros’ a Florinda, su prometida, y se mostraba muy molesto por ello.

Pero, ¿qué tanto hay de cierto en esa anécdota? Florinda Meza desconoce si su entonces prometido se dio cuenta de que había algo más entre ella y ‘el jefe’, pero cree que al final sí se habría dado cuenta.

Florinda Meza dejó a Enrique Segoviano para iniciar una relación con 'Chespirito'. (Foto: Cuartoscuro) (Elizabeth Ruiz)

“Yo no sé si Enrique se daba cuenta o no al principio, creo que nunca se dio cuenta hasta el final de cómo él me cortejaba. Y ya, pero no sé, las cosas suceden y punto”, sentenció Meza, quien inició una relación con Roberto Gómez Bolaños, misma que se mantuvo hasta el final de sus días.