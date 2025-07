Se inunda casa de Alexis Ayala por lluvias en CDMX: ‘Había 40 cm de agua, cayó un aguacero en San Jerónimo’

Alexis Ayala, habitante confirmado para LCDLFM 2025, contó que las fuertes lluvias en la Ciudad de México ocasionaron la inundación de su casa.

El exintegrante de Solo para mujeres canceló la función de la obra Las mujeres son de Venus y los hombres ni madres para regresar al inmueble y evaluar los daños.

Cuando llegó a su casa ubicada en la zona de San Jerónimo, al sur de la CDMX, notó que al agua alcanzó los 40 centímetros de altura, aproximadamente.

La casa de Alexis Ayala se inundó por las lluvias en la CDMX. (Foto: Instagram @alexisayala)

“Imagínate, ayer se nos inundó la casa, llegué al teatro con mi esposa (la modelo Cinthia Aparicio) porque teníamos funciones ayer que cayó un aguacero en el sur por San Jerónimo, por allá vivo ahorita, nos hablaron del lugar porque se metió el agua y decidimos no dar la función, fuimos a ver nuestras cosas, y había 40 centímetros de agua dentro, se dañaron muebles”, contó en un encuentro con los medios compartido por Sale el sol.

El actor Alexis Ayala reveló que la inundación no dañó la instalación eléctrica porque de otra forma eso hubiera causado un riesgo mayor, aunque falta una evaluación de los daños para conocer las afectaciones reales, especialmente en lo económico.

“Van a cambiar un piso, mañana revisan toda la casa, afortunadamente no agarró ninguno de los contactos, imagínate, hubiera estado peor, eso me hizo pensar en mi familia porque quien se va a hacer cargo de todo cuando no esté”.

El amigo de Sergio Mayer recibió consuelo de algunos de sus seres queridos, quienes aseguraron que estarían al pendiente de su familia mientras esté en La Casa de los Famosos México 3.

Alexis Ayala está confirmado para 'LCDLFM 3'. (Foto: @lacasafamososmx).

¿Qué dijo Alexis Ayala de su participación en ‘La Casa de los Famosos México’?

Alexis Ayala, esposo de Cinthia Aparicio, aseguró que va a triunfar en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México porque para él lo importante es ganar y no competir.

“Ya quiero entrar, no es ansiedad, es emoción (...) Yo voy a ganar, no lo digo con soberbia, lo digo con seguridad porque lo importante no es competir, a mí me educaron que lo mejor es ganar, si piensas ‘a ver cómo me va’ mejor no lo haces porque no llegas a ningún lado, lo decretas, trabajas en ello y lo ejecutas”, declaró.

Agregó que cualquier amistad, experiencia o lección que obtenga en el reality show es una “ganancia” o lección de vida para él, algo que lo emociona.

El exparticipante del espectáculo Solo para mujeres declaró que no tiene comunicación con el resto de habitantes confirmados de LCDLFM y no piensa en hacer equipo con ninguno, por el momento.

“Quiero conocer a todos, pero allá, no antes. Ninguno es mi amigo personal, pero los saludo y los conocí en eventos (...) Yo me mantengo al margen de hablar con los demás, no funciona planear una estrategia antes, no sé si vamos a escoger los cuartos, si se hacen equipos, lo mejor es que todo pase por naturalidad”.