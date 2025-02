Alexis Ayala recuerda cómo fue su secuestro exprés: ‘Me manoseó una chava’

Los famosos también son víctimas de la delincuencia, tenemos el caso del fraude a Cynthia Klitbo y la estafa a Leticia Calderón y ahora Alexis Ayala cuenta cómo vivió un secuestro exprés, pero hace más de dos décadas.

El actor de telenovelas mexicanas fue privado de su libertad de manera ilegal cuando participó con Sergio Mayer en el proyecto Solo para mujeres.

Alexis Ayala contrató a 4 personas para garantizar su seguridad luego del episodio que vivió cuando fue secuestrado.

Alexis Ayala es un actor de telenovelas mexicanas. (Foto: Instagram @alexisayala)

¿Cómo fue el secuestro que sufrió Alexis Ayala?

Un grupo de personas subió a Alexis Ayala a un coche donde lo tuvieron contra su voluntad por alrededor de 6 horas.

“Yo pensaba que no era secuestrable, este fue un incidente desafortunado, aislado, pero no, me tuvieron en un coche por 6 horas vaciando todas mis cuentas de banco, cuando estaba en otros proyectos, me manosearon, una de las chavas que estaba en el asiento de atrás”, contó en una entrevista para Yordi Rosado.

Los secuestradores lo amarraron con agujetas, lo sometieron y lo pusieron en el asiento de atrás del vehículo luego de robarle su dinero, momento en que una de las mujeres del grupo lo comenzó a ‘manosear’.

“Me tuvieron amarrado con agujetas, me pusieron vendas, primero metido en el asiento de atrás. Se acerca la chava y me dice ‘ay, papacito, eres tú’, era la novia del chavo del coche que nos venía siguiendo. Me sentía con mucho miedo”.

Alexis Ayala vivió otros episodios de violencia porque le robaron una camioneta fuera del teatro Jorge Negrete en la Ciudad de México y sufrió otro robo a mano armada en las calles: “Había muchos asaltos, me tocó uno poco tiempo antes, me quitaron una camioneta fuera del teatro Jorge Negrete y empecé a traer escoltas”.

Alexis Ayala fue víctima de la delincuencia porque sufrió un secuestro exprés y un robo a mano armada. (Foto: Instagram @alexisayala)

¿En qué telenovelas y películas participó Alexis Ayala?

