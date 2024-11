¿Cómo fue el robo a Cynthia Klitbo? Actriz revela detalles de la estafa telefónica que vivió

Cynthia Klitbo, la famosa actriz de telenovelas como Teresa, compartió cómo sucedió la estafa telefónica que vivió y a través de la cual le robaron el dinero que tenía ahorrado en su cuenta.

Hace poco, la actriz de novelas mexicanas como Mi destino eres tú, explicó en un video compartido en su cuenta de Instagram que estaba atravesando por dificultades económicas, pues con la estafa le robaron todos sus ahorros.

Cynthia Klitbo dijo que ha vivido una situación complicada, debido a que además se canceló una producción en la que participaría. (Foto: Especial El Financiero/ @laklitbocynthia)

“Ha estado muy dura la situación, porque aparte la tarada: soy cero cibernética como la viejita que soy y me vaciaron la cuenta de mis ahorros en Estados Unidos”, dijo sin revelar cómo había sido este robo, por lo que en una reciente entrevista, Cynthia Klitbo explicó cómo fue la estafa que vivió.

¿Cómo ocurrió la estafa de Cynthia Klitbo, con la que robaron sus ahorros?

La actriz de Cadenas de Amargura explicó que ella estaba en México cuando ocurrió la estafa, por lo que el engaño que vivió fue a través de una llamada telefónica: “Llamaron de mi banco y me dijeron que me habían cometido un fraude en San Francisco”, recordó en entrevista con el programa de televisión De Primera Mano.

En la conversación le explicaron que habían hecho un cargo de 3 mil dólares en su tarjeta y que se estaba intentando hacer una segunda transacción en Miami, lo que alertó a la protagonista de Secretos de Villanas.

“Yo hablo inglés, pero si me hablan tan rápido, yo no entiendo, entonces el tipo me empezó a hablar particularmente rápido”, explicó la famosa, quien dijo que ella y Elisa Fernanda, la hija de Cynthia Klitbo, verificaron que realmente fuera el número de la institución bancaria.

Cynthia Klitbo no ha sido la única famosa víctima de un fraude cibernético, ya que a Sofia Niño de Rivera también le robaron todos sus ahorros. (Foto: @laklitbocynthia)

Es por este motivo que ella confió en que todo lo que le decía era real, a pesar de que se llegó a cuestionar el motivo por el cual le estaban solicitando información personal.

“Le di mis claves y vació totalmente mi cuenta de ahorros y mi cuenta de cheques”, compartió la famosa con Gustavo Adolfo Infante. La famosa compartió que le llamaron 4 veces más.

En una de estas ocasiones, ella estaba con uno de los empleados del banco, quien se percató de que toda la información de la institución bancaria había sido duplicada.

“Estaba en Miami con mi agente del banco, en ese momento me volvieron a llamar, vimos que estaba duplicada toda la información como si fuera realmente el banco, hasta que le pidió el número de empleado se dieron cuenta que fue un fraude”, comentó.

La actriz está atravesando por un problema económico tras el robo, debido a que debe pagar la colegiatura de su hija y una hipoteca. (Foto: @laklitbocynthia)

Luego de la estafa que vivió Cynthia Klitbo, la famosa explicó que el banco realizará una investigación; sin embargo, esta toma de 30 a 90 días hábiles: “Yo ya estoy así, de que me araño las uñas, porque estoy bastante angustiada”.

A pesar de que ella tiene una cuenta más, Cynthia había guardado parte de su dinero para subsistir mientras encuentra otro proyecto, por lo que venderá un departamento con el objetivo de liquidar las hipotecas y ahorrar parte de este dinero; además, venderá sus joyas.

“Bueno, me pasó, me chamaquearon, se cancelaron muchos proyectos de ViX (...) es algo fuera de mis manos”, explicó, Cynthia.

¿Qué es el ‘vishing’ el tipo de estafa que vivió Cynthia Klitbo, y cómo evitarla?

Cynthia Klitbo fue víctima de ‘vishing’ un tipo de estafa a través de la cuál los delincuentes contactan a sus víctimas identificándose como personal del banco y les dan mensajes alarmistas.

Al hacerlo, intentan que las personas les brinden sus datos personales e información vital para realizar y autorizar transacciones, de acuerdo con el portal de BBVA.

Cynthia Klitbo no es la única famosa que ha sufrido un fraude, ya que Sofía Niño de Rivera fue víctima de ‘vishing’, durante septiembre de este año, ya que a la comediante de stand-up mexicana le robaron todos sus ahorros tras una llamada telefónica.

Cynthia Klitbo compartió cuál fue el modus operandi de las personas que le robaron todos sus ahorros, pues los delincuentes duplicaron toda la información bancaria. (Foto: Especial El Financiero)

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explica que entre las medidas para evitar ser víctima de fraude telefónico son:

Evitar proporcionar datos personales, número de tarjetas o Número de Identificación Personal (NIP) por teléfono o vía email.

Si requieres hacer una aclaración, comunícate a la línea telefónica del banco o preséntate en la sucursal bancaria más cercana.

No realices transacciones financieras en computadoras de uso público.

Utiliza claves fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar.

Cambia tus contraseñas de manera regular.

Recuerda que las entidades financieras jamás solicitan datos personales a sus clientes o verificación de sus cuentas mediante llamada telefónica o por correo electrónico. En caso de dudas, cuelga y llama directamente a tu institución bancaria.