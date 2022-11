Influencer Rebeca Mendiola denuncia robo y hackeo a cuentas bancarias: ‘Me vaciaron todo’

En las últimas semanas, los robos y hackeos han ido a la alza, como en el caso de la cantante Flor Amargo. Ahora, fue la influencer Rebeca Mendiola quien compartió que fue víctima de robo y que vaciaron todas sus cuentas del banco, dejándola con cero pesos.

A través de un video en vivo fue donde Mendiola compartió que, además de vaciar sus cuentas de ahorro, saturaron su tarjeta de crédito por cargos que ascendían a un aproximado de 90 mil pesos. Todo esto, a dos semanas de celebrar su boda.

Rebeca Mendiola narra cómo fue víctima de robo

Al inicio de su video, la influencer tiene un semblante triste y comienza a narrar que hace unos días le robaron su teléfono celular, por lo que estaba en búsqueda de uno nuevo; fue así como se dio cuenta de que fue víctima de hackeo y robo.

Cuando estaba a punto de comprar un nuevo celular, le indicaron que su tarjeta no pasaba debido a saldos insuficientes, lo cual le extrañó y consultó su banca electrónica. Al hacerlo, se percató de que sus cuentas estaban en ceros.

Al hablar a los bancos correspondientes -tres-, uno de ellos le dijo que no podía resolver nada hasta que los cargos se facturaran, es decir en un periodo de 9 a 15 días.

“Es irreal. Ya no entiendo. Lo que me hicieron no fue un robo simple. Accesaron a mis cuentas de diferentes bancos, tuvieron que violar todas las verificaciones. No sé cómo fue eso posible”, expresó la influencer, quien no pudo contener las lágrimas mientras narraba los hechos.

Además del hecho de que le quitaron todos sus ahorros, se dijo preocupada ya que se casará dentro de dos semanas, y parte de sus ahorros estaban destinados para pagar algunas cosas de su boda.

“Mi boda es en dos semanas, ahí teníamos todo el dinero que restaba para pagar lo que faltaba. En este momento veo todo negro. Es lo más angustiante que me ha pasado en la vida”, externó Mendiola, quien aseguró que actualmente su patrimonio asciende a cero pesos, y que en estos momentos no tiene dinero para comprar productos como un chicle o un agua.

La influencer que realiza contenido de moda, maquillaje y estilo de vida, mencionó que se siente impotente porque todas sus aplicaciones bancarias fueron hackeadas a pesar de tener diferentes elementos de seguridad activados.

Rebeca Mendiola realiza rifa para recuperar su dinero

A raíz del robo y hackeo del que fue víctima, Rebeca Mendiola compartió en su perfil de Instagram que realizará una rifa de algunos productos de maquillaje y accesorios, como una mochila de la marca Louis Vuitton.

“Como sabrán me robaron mi celular y gracias a eso lograron hackear mis TODAS mis apps del banco y TODAS las VACIARON $0.00! Motivo por el cual hago esta dinámica”, explicó, donde menciona los premios que puedes ganar si se animan a participar.