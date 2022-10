Flor Amargo denuncia en redes que fue víctima de estafa: ‘Me robaron 70 mil pesos’

Lamentablemente, las estafas están ‘a la orden del día’, y en esta ocasión le tocó a la cantante Flor Amargo, quien denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de una estafa por parte de supuesto personal de Citibanamex, con la cual la despojaron de 70 mil pesos.

Con lágrimas en los ojos, Flor Amargo compartió su experiencia: “Me acaban de estafar, me acaban de quitar 70 mil pesos”, dijo la artista en el video que compartió en su cuenta de Facebook, donde explica que aquel dinero estaba destinado a pagar uno seguro.

“Me quitaron todo mi dinero que era para pagar mis seguros y cosas que necesito pagar”, dijo.

A pesar de ello, hizo una reflexión sobre las pérdidas, y se dijo afortunada por haber perdido dinero, pero seguir con salud y tener a su alrededor personas que la aman y que la apoyan, como uno de sus amigos, que está con ella desde que inició su carrera como cantante.

“¿Saben porque lloro? Más que por la estafa es porque cuando pierdes todo -porque ahorita que tengo 0.20 centavos en mi cuenta- ¿saben qué? Tengo lo más valioso: Tengo un amigo que me ama [...] Aprendí que cuando pierdes dinero no pierdes nada, pero cuando pierdes un amigo, cuando te pierdes a ti, sí pierdes todo”.

Flor Amargo explica cómo la estafaron

De igual forma, considera que la estafa que sufrió también tiene cosas positivas, como darse cuenta de lo afortunada que es al tener salud, y también para advertir a sus seguidores sobre la forma en que operan los estafadores vía telefónica.

“Ahora les puedo decir cuídense porque marcan como si fuera de verdad y te dicen ‘deposita aquí, deposita allá, no le estamos pidiendo nada’, se tardan como tres horas o sea te hacen creerlo”, aseguró.

Flor Amargo hace canción sobre la estafa que sufrió

La intérprete de ‘Busco a alguien’ subió recientemente un video a sus redes sociales con una canción que compuso a raíz de la estafa que experimentó hace unos días.

“Pues como saben, me robaron, me estafaron, me llamaron por teléfono, me dijeron… tienen mis datos, me robaron 70 mil pesos que era mi patrimonio [...] No sé si es mucho o es poco, pero es algo que yo trabajé mucho tiempo”, dijo al inicio, para después dar pie a una canción a la que llamó ‘Estafa maestra/estafa virtual’.

“Te di la clave de mi amor sincero, cuando fui al cajero ya estaba en ceros, en números rojos me dejaste el saldo, te pasas de verde, salió caro el caldo”, dice uno de los estribillos, para dar paso al coro. “Ladrona, ladrona, ladrona, tus besos son una pistola, encajas los dientes y no te arrepientes, eres delincuente de amor”.