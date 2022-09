Louis Vuitton vende bolso de lujo para recoger heces de perro; cuesta más de 18 mil pesos

Las marcas de lujo constantemente estrenan colecciones o accesorios que resultan poco convencionales, como la sandalias Tabi de Maison Margiela, cuyo diseño se asoció con una pezuña, los tenis ‘basura de Balenciaga, y recientemente un mini bolso para las heces de las mascotas.

Dicho artículo de lujo se viralizó gracias a un video publicado en TikTok por el usuario peruano Santiago Chávez, quien suele hacer unboxing de accesorios y algunas reseñas de comida.

Tiktoker muestra bolsa de Louis Vuitton para heces de perro

En el clip, cuyas vistas ascienden a más de 2.6 millones, Santiago entra a una tienda Louis Vuitton y narra que le han contado sobre un bolso cuyo objetivo principal es resguardar bolsitas de polietileno para recoger las heces de mascotas.

En el siguiente corte el vendedor le entrega el artículo de lujo y le explica que ya incluye los plásticos; además le señala el costo total: 3 mil quinientos soles, lo cual equivale a aproximadamente 18 mil pesos mexicanos.

“¿Tres mil 500 soles? (...) Pensé que costaba 400 o 500... No puede ser posible, ¡qué locura!”, exclamó el tiktoker tras conocer el valor del bolso.

Si bien al final del video Santiago insinúa que le ha comprado un artículo especial a su perro schnauzer, en otro clip aclara lo sucedido.

Chávez negó haber comprado el bolso, pues según dijo le parecía excesivamente costoso.

“Ustedes me criticaron por gastar más de mil 50 soles en esto, pero no, no lo compré gente”, comentó al inicio del segundo video.

Tras su visita a la tienda de lujo, Santiago señaló que decidió utilizar ese monto para otra causa de mucho más valor.

“Al leer sus comentarios se me ocurrió regalar este dinero a cinco personas que sí lo necesiten así que daré 500 soles para cada uno”, confesó el peruano.

Tras descartar que había gastado casi lo equivalente a 18 mil pesos en un artículo, el influencer mencionó las bases y la la dinámica para realizar el sorteo del dinero.

“Es una locura, lo único que tiene que hacer es compartir este video y seguirme en Instagram porque haí daré los ganadores. Si este video llega a 500 compartidos, haré el sorteo”, finalizó.