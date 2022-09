¿Balenciaga lanzó sandalias con suela de botella de plástico? Esto sabemos

Balenciaga es una marca de lujo que, en los últimos años, se ha caracterizado por vender productos que han generan controversia, como unos tenis rotos y sucios o bolsas ‘del mandado’.

En esta ocasión, la empresa volvió a ser objeto de críticas y polémica gracias a que comenzó a circular en redes sociales una imagen en la que aparecen unas sandalias ‘de pata de gallo’ con suela de botella de plástico que presuntamente estaría vendiendo como parte de su nueva colección.

Si bien las últimas propuestas de Balenciaga, como una bolsa que emulaba ser como la clásica ‘de basura’, no han sido bien aceptadas por los internautas, las sandalias hechas con botellas de PET han sido catalogadas como algo disparatado. Pero ¿en serio están a la venta?

Sandalias de botella de plástico Balenciaga: Esto es lo que sabemos

Las redes sociales, que se encargan de hacer viral prácticamente todo, circularon las imágenes de unas supuestas sandalias Balenciaga hechas con una suela de botella de plástico, lo que pareció absurdo ante los ojos de miles de personas.

Incluso, había algunas imágenes que mostraban el modelo exhibido en la página de la marca como ‘Bottle Slippers’, con un costo de 895 euros -es decir unos 17 mil 700 pesos aproximadamente, de acuerdo con el cambio actual- o a Justin Bieber modelándolas.

Sin embargo, el calzado no existe en el catálogo de la marca de lujo, y tampoco es un diseño que ellos hayan realizado para algún producto.

Se trata de una propuesta sarcástica realizada por el artista ruso Neondazer, quien se encargó de hacer todas las imágenes que ya le dieron la vuelta al mundo.

“Supongo que este concepto es metairónico hacia Balenciaga, que se convirtió en marca metairónica gracias a Demna -Gvasalia, diseñador de la marca-”, escribió Neondazer, quien dijo que no le sorprendería que, en algún momento, Balenciaga realizara algo similar.

Captura de pantalla de la publicación de Neondazer en Instagram.

“Cuando se me ocurrió esta idea, pensé: “¡Qué jodidamente divertido! Pero… no me sorprendería que Balenciaga hiciera algo así de verdad”, dijo.

“Sacaron unos pendientes de cordones, unas zapatillas Paris destrozadas, una gabardina cagada por pájaros... ¡así que estas zapatillas de botella le quedan perfectas! Porque se trata de consumo excesivo y sus frutos”, explicó, por lo que se puede entender que también fue un diseño a modo de protesta por el consumismo de las personas.