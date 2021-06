¿Crocs stilettos? Balenciaga los presenta para su colección ‘Clones’

La casa de moda de lujo Balenciaga lanzó una nueva colaboración con Crocs: estos tienen tacón tipo stiletto.

Para su colección Clones Spring 22 (Primavera 2022), presentada este fin de semana, la casa de moda introdujo dos estos Crocs con tacón en dos colores: verde y negro.





La colaboración contiene, además de esta mezcla de sandalia de plástico con tacón de stiletto, unas botas color verde y unos zapatos ultraplanos que enfatizan la forma de los dedos de los pies, de acuerdo con la firma, que está a cargo de Demna Gvasalia, quien es el director creativo.

“Las sandalias con tacón y las botas Blade se definen por sus líneas súper nítidas. Balenciaga Crocs 2.0, la segunda colaboración entre las dos marcas, ve el clásico zueco convertido en zapatillas, botas y sandalias de plataforma”, detalló Balenciaga.

Las botas son de suela gruesa, punta cuadrada y ángulos por todos lados, destacó la firma.

La colección de los Clones

La presentación tipo fashion film de la marca busca mostrar que lo que conocemos como realidad ha cambiado a causa de la tecnología, pues ahora vemos al mundo mediante filtros que perfeccionan y pulen todo mediante retoques de Photoshop.

Las tecnologías, en este sentido, han creado un mundo de clones digitales, de acuerdo con Balenciaga.

Para ilustrar este concepto, Balenciaga presentó cada look de la colección Clones Spring 22 en la artista Eliza Douglas (que se identifica con ambos pronombres ella/él), quien ha estado a cargo de abrir y cerrar todos los desfiles de la firma.

En el video de presentación de la colección, Eliza aparece como una serie de clones digitales, esto mediante el uso de tecnología deepfake que coloca el rostro de Eliza en distintos modelos. Todo esto acompañado de la voz en off de una inteligencia artificial (IA) que recita la letra de la canción “La vie en rose”, detalló Balenciaga.

La firma de lujo también presentó un clásico bolso Gucci intervenido con intervenido con el logo de Balenciaga, con la leyenda “This is not a Gucci Bag” (Esta no es una bolsa Gucci), en una fusión que forma parte de sus productos de The Hacker Project.

“Al hacerlo, explora y cuestiona las ideas de autenticidad, falsificación y apropiación dentro de la industria de la moda”, indicó la compañía.

Balenciaga también hizo un “guiño” con una doble referencia con una sudadera en la que los personajes de Los Simpson utilizan ropa de la firma.