¿Quién es ‘El 40’, el operador ligado al ‘Mayo’ Zambada que escapó de un operativo en Durango?

‘El 40’ logró huir junto con varios colaboradores durante un operativo en el poblado Casa Blanca.

Leonel ‘G’, alias ‘El 40’, señalado como uno de los operadores clave de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, logró escapar de un operativo federal desplegado en Durango la madrugada de este martes 10 de junio.

De acuerdo con información extraoficial, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional intervinieron en un rancho ubicado en el poblado Casa Blanca, sobre la carretera Durango-Parral, con el objetivo de detener al líder criminal.

Sin embargo, ‘El 40’ logró huir junto con varios de sus colaboradores a través de una salida alterna del inmueble.

Pese a su fuga, las fuerzas federales detuvieron a seis personas, entre ellos a quien es considerado como su mano derecha, además de asegurar la finca. Por ahora, las autoridades mantienen los trabajos de búsqueda con patrullajes terrestres y sobrevuelos de helicópteros en distintos puntos de Durango para dar con su paradero.

Durante la movilización también se reportó resistencia por parte de habitantes de la zona, quienes intentaron impedir el avance de los agentes. Además, se registraron enfrentamientos con personas armadas en las inmediaciones del operativo.

Tras asegurar el rancho, los elementos decomisaron dos maletas con dinero en efectivo, dos armas cortas, siete cargadores, 100 cartuchos, cuatro radios de comunicación, 16 vehículos, cuatro de ellos con blindaje artesanal, un fusil Barret, una ametralladora, 10 armas largas, 15 granadas, cargadores, cartuchos y una motocicleta.

¿Quién es ‘El 40’, líder de Los Cabrera y operador de Los Mayos en Durango?

Leonel ‘G’ es identificado como uno de los líderes de Los Cabrera, organización criminal ligada a Los Mayitos con presencia principalmente en Durango y Chihuahua.

De acuerdo con reportes oficiales, ‘El 40’ tiene alrededor de 45 años y es considerado un operador de segundo nivel dentro de la estructura criminal vinculada al Cártel de Sinaloa, donde desempeñaría diversas funciones operativas.

Los Cabrera Sarabia y su vínculo con el Cártel de Sinaloa

Los Cabrera Sarabia son una organización criminal originaria de Durango que durante años ha mantenido vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Sus integrantes comenzaron sus actividades en la sierra duranguense, donde se dedicaban al cultivo de marihuana, pero con el tiempo se convirtieron en aliados de la organización fundada por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Su expansión está ligada al control de zonas estratégicas del llamado Triángulo Dorado, la región montañosa que conecta partes de Sinaloa, Durango y Chihuahua y que históricamente ha sido utilizada para la producción y el trasiego de drogas. Gracias a su conocimiento del territorio, los Cabrera Sarabia se consolidaron como una estructura clave para las operaciones del cártel en esa zona.

Tras la captura de Felipe Cabrera Sarabia, alias ‘El Inge’, en 2011, y la muerte de su hermano Luis Alberto, conocido como ‘El Arqui’, la organización quedó bajo el mando de otros integrantes de la familia.

En los últimos años, los Cabrera han sido identificados como aliados de la facción de Los Mayos o La Mayiza y han cobrado relevancia en medio de la disputa interna que enfrenta ese grupo con Los Chapitos por el control de territorios y rutas.

Con información de Martha Casas / Corresponsal.