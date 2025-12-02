Duro golpe a los Cabrera Sarabia: ¿Quién es ‘El 02’, aliado de Los Mayitos con orden de extradición a EU?

Roberto ‘N’ es identificado como líder de la célula armada ‘Los Fariseos’. (Foto: Especial El Financiero | Crédito: DEA/Gabinete de Seguridad)

Este martes, fue detenido Roberto ‘N’, alias ‘El 02′ o ‘El 04′, identificado como líder de una célula del grupo criminal de Los Cabrera Sarabia, aliados de Los Mayos, en un operativo coordinado por elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El arresto tuvo lugar en la localidad conocida como El Pueblito, en Aldama, Chihuahua, luego de que sicarios abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad, quienes respondieron a la agresión y desplegaron un operativo que dio como resultado la aprehensión de ‘El 02′ junto con otras diez personas.

Roberto ‘N’ era uno de los objetivos prioritarios en Chihuahua al ser señalado como “principal generador de violencia” en los municipios de Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides, además de estar implicado en enfrentamientos en Ojinaga entre células criminales rivales.

Durante la operación se aseguró un arsenal de 11 armas largas, dos ametralladoras, dos fusiles Barret, tres vehículos, diversos artefactos explosivos e incluso un dron. Todo quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el detenido cuenta con una orden de extradición a los Estados Unidos.

¿Qué se sabe de ‘El 02′ o ‘El 04′, líder de ‘Los Fariseos’?

Roberto ‘N’ es identificado como líder de la célula armada ‘Los Fariseos’, que forma parte de la estructura de los Cabrera Sarabia. Además, es señalado de ser el responsable de los enfrentamientos entre Los Cabrera y el grupo criminal ‘La Línea’ en el municipio de Ojinaga.

Autoridades advierten que esta célula estaría involucrada en actividades de narcomenudeo, extorsión, ajustes de cuentas, asesinatos y generación de violencia en la zona fronteriza.

¿Quiénes son los Cabrera Sarabia y cuál es su relación con Los Mayos?

Los Cabrera Sarabia son una familia criminal originaria de Durango, que históricamente ha sido vinculada con el Cártel de Sinaloa y al cultivo de marihuana.

Sus operaciones se extienden al llamado ‘Triángulo Dorado’, zona productora y de tránsito de drogas que conecta la región montañosa de la Sierra Madre Occidental entre Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Uno de sus miembros más conocidos es Felipe Cabrera Sarabia, alias ‘El Ingeniero’, detenido en 2011 y extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y asociación criminal.

Autoridades detuvieron a Felipe Cabrera Sarabia alias 'El Inge' en Culiacán, Sinaloa, en diciembre de 2011. (Enrique Ordoñez)

Felipe Cabrera Sarabia fungió como jefe de seguridad de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en los tiempos en los que el narcotraficante lideraba el Cártel de Sinaloa.

‘El Inge’ también era lugarteniente de ‘El Chapo’ en Durango, pero tras su detención, su hermano Luis Alberto Cabrera Sarabia, ‘El Arqui’, heredó el liderazgo de los Cabrera Sarabia, aunque no por mucho tiempo.

El 20 de enero de 2012, un mes después de que Luis Alberto asumiera como cabecilla de la organización, militares lo abatieron en un enfrentamiento en Canatlán, Durango, que además dejó 10 colaboradores de esta organización detenidos.

Tras la fragmentación del cártel, los Cabrera Sarabia reforzaron su alianza con la facción de La Mayiza. En octubre de 2024 aparecieron en Zacatecas narcomantas contra José Luis y Alejandro Cabrera Sarabia, a quienes relacionaban con Ismael Zambada Sicairos, ‘El Mayito Flaco’.