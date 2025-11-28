La Mayiza se ‘debilita’: Capturan en Colima a ‘El Placas’, jefe de sicarios del ‘Mayito Flaco’

Imagen ilustrativa de elementos de la Marina que detuvieron a 'El Placas', jefes de sicarios de La Mayiza (Foto: SECRETARÍA DE MARINA/CUARTOSCURO)

La Mayiza, del Cártel de Sinaloa, sufrió una baja luego de que la Secretaría de Marina capturara a Alejandro ‘N’, alias “El Placas”, identificado como jefe de sicarios de la facción que lidera Ismael Zambada Sicaios, “El Mayito Flaco“.

La detención ocurrió en el municipio de Manzanillo, Colima, un lugar conocido por su creciente actividad delictiva, vinculada principalmente al narcotráfico y a grupos de sicarios en la región.

En las últimas semanas, La Mayiza fue vinculada con diversos enfrentamientos con autoridades y otros grupos rivales, lo que hizo de su captura un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad.

Según fuentes locales, El Placas también estaba relacionado con la distribución de metanfetaminas y fentanilo en la frontera con Estados Unidos.

El arresto fue precedido por meses de investigación y operaciones de inteligencia, las cuales finalmente llevaron a los agentes hasta el refugio de El Placas, en una zona de difícil acceso dentro del puerto.

¿Quién es El Placas, jefe de sicarios de La Mayiza?

A El Placas se le vincula directamente con múltiples crímenes, incluidos asesinatos selectivos, extorsión y tráfico de armas.

Su ascenso dentro de La Mayiza fue acelerado por su brutalidad y capacidad de operar de manera clandestina, usando recursos y métodos de comunicación avanzados que complicaban la labor de las autoridades.

La estructura de La Mayiza tiene una fuerte presencia en Colima y ha extendido su influencia hacia Jalisco y Michoacán.

La organización criminal se dedica principalmente al tráfico de drogas sintéticas y a las actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero.

El Placas también era responsable de mantener el control de las rutas de transporte de drogas, las cuales se han convertido en una fuente importante de violencia y conflictos entre grupos rivales.