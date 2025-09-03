Hallan sin vida a Josué Guerrero ‘Cheche’, el joven que salió a buscar trabajo y fue reclutado por Los Mayos

Después de varios meses de incertidumbre, la búsqueda terminó para la familia de Josué Guerrero Espino, conocido como ‘El Cheche’, el joven de 17 años que desapareció en abril de este año tras ser engañado con una falsa oferta de empleo y ser reclutado por la facción de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa.

Desde las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la madre de Guerrero Espino confirmó en un video el hallazgo del cuerpo de su hijo y agradeció el apoyo de familiares, amigos y medios de comunicación que cubrieron el caso durante el tiempo que duró la búsqueda del adolescente.

“Ya lo tenemos y lo vamos a llevar a sepultar (...) Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Terminó la búsqueda”, dijo la madre del joven en un breve mensaje compartido en redes sociales.

¿Qué pasó con Josué Guerrero Espino, reclutado por Los Mayos?

‘Cheche’, como le decían sus más allegados, fue reportado como desaparecido desde el pasado 30 de abril, luego de salir a buscar trabajo en Ciudad Aldama, Chihuahua. Desde entonces, la familia del joven emprendió la búsqueda para dar con su paradero a través de brigadas y campañas.

De acuerdo con su madre, Magaly, el joven fue víctima de reclutamiento por parte un grupo del crimen organizado en Guachochi, información que obtuvo después de que circulara un video en el que Josué aparece rapado, con los ojos vendados y las manos atadas.

“Mi nombre es Josué Guerrero Espino, alias ‘Cheche’, de Santiago Papasquiaro, Durango. Me reclutaron en Guachochi por mensaje para trabajar de punto en Aldama. Me ‘levantaron’ a los dos días de empezar a trabajar”, se le escucha decir en la grabación y al final señala que fue reclutado por Los Mayos.

Después de ver el video, la madre de Josué intensificó su búsqueda y exigió a las autoridades su intervención para localizar a su hijo.

Josué Guerrero Espino

Cinco meses después, hallan sin vida a ‘El Cheche’

Luego de cinco meses de no saber nada de él, finalmente este miércoles se confirmó que Josué fue localizado sin vida. Su madre indicó en entrevista que el joven falleció en junio pasado y que lo sepultarían en su natal Santiago Papasquiaro, Durango.

El pasado 27 de agosto, Josué habría cumplido 18 años, según consta en la fecha de nacimiento registrada en su ficha de búsqueda.

El caso de Josué Guerrero Espino se suma al de otros jóvenes que también han sido víctimas de reclutamiento forzado por los cárteles del narcotráfico en México por medio de engaños y falsas promesas de trabajo.

Un ejemplo claro es el del Rancho Izaguirre, donde en abril de este año madres buscadoras encontraron ropa, objetos y restos humanos en un predio de Teuchitlán, Jalisco, presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (SCJN) como un campo de adiestramiento.