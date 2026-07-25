UNAM aclara: Alumnos con Pase Reglamentado tienen su lugar asegurado, pero deben esperar nuevas fechas

La UNAM aseguró que el Pase Reglamentado no está en riesgo y que los estudiantes conservarán su lugar.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que los estudiantes que ingresarán a la licenciatura mediante el Pase Reglamentado no perderán el lugar que ya les fue asignado, pese a la suspensión temporal del proceso de inscripción derivada de la revisión del reciente examen de admisión.

La institución explicó que la pausa únicamente modifica el calendario de inscripción y que, una vez concluyan los trabajos de la comisión técnica, encargada de analizar las posibles irregularidades detectadas en el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, dará a conocer las nuevas fechas para continuar con el proceso.

Pase Reglamentado no está en riesgo, asegura UNAM

La UNAM enfatizó que los egresados del bachillerato provenientes de las Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) conservarán la asignación de carrera elegida, por lo que únicamente deberán esperar la reanudación del proceso de inscripción y el inicio de las actividades académicas.

La UNAM emitió una nota informativa aclarando esta información, después de que cientos de estudiantes manifestaran su preocupación e incertidumbre tras el anuncio de la suspensión de las inscripciones para los alumnos de nuevo ingreso.

¿Qué pasará con las inscripciones a la UNAM 2026?

Un día antes, la Máxima Casa de Estudios informó que las inscripciones permanecerán suspendidas de manera provisional mientras una Comisión Técnica de expertas y expertos revisa el desarrollo del examen de ingreso aplicado este año.

Dicho grupo evaluará posibles irregularidades relacionadas con la aplicación de la prueba en línea y emitirá sus conclusiones y recomendaciones para garantizar la certeza y transparencia del proceso de admisión.

Una vez concluida esa revisión, la UNAM anunciará las nuevas fechas para que tanto los aspirantes seleccionados por examen como los estudiantes con Pase Reglamentado puedan completar los trámites correspondientes.

De acuerdo con el cronograma de la UNAM 2026, los estudiantes que ingresan mediante Pase Reglamentado debían obtener su documentación de ingreso entre el 21 y el 31 de julio, mientras que las inscripciones en los planteles estaban programadas del 3 al 7 de agosto.

El inicio del ciclo escolar se mantiene previsto para el 10 de agosto, aunque la universidad dará a conocer un nuevo calendario para completar los trámites de inscripción.

¿Por qué la UNAM suspendió las inscripciones a licenciatura?

La UNAM anunció la suspensión de los trámites de entrega documental e inscripción para los estudiantes de nuevo ingreso al ciclo escolar 2026-2027/1, luego de detectar posibles anomalías durante la aplicación del examen de admisión de este año.

La decisión fue tomada después de que el rector, Leonardo Lomelí Vanegas, solicitara un informe especial sobre el desarrollo del examen y conformara una comisión de especialistas para analizar las presuntas irregularidades.

La polémica surgió tras la publicación de los resultados del examen de admisión, cuando se reportaron puntajes inusualmente altos en carreras de alta demanda, como Medicina. Días antes, la UNAM incluso informó que detectó “acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria” la segunda jornada de aplicación del examen.

Esto llevó a la universidad a iniciar una investigación interna y a presentar una denuncia penal para que las autoridades determinen si existieron conductas ilícitas.

La Universidad ha reiterado que la medida es temporal y que, una vez concluya la revisión de la comisión técnica, dará a conocer un nuevo calendario para la entrega de documentos y las inscripciones.