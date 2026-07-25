UNAM defendió examen en línea meses antes de la polémica por presuntas trampas; esto dijo

Tras las denuncias por presuntas irregularidades en el examen de admisión, la UNAM suspendió las inscripciones de nuevo ingreso.

Meses antes de la polémica por las presuntas irregularidades detectadas en el examen de ingreso a la licenciatura 2026, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) defendió el nuevo modelo de evaluación en línea al asegurar que contaba con mecanismos de seguridad, supervisión humana y herramientas de inteligencia artificial para garantizar un proceso transparente.

En un artículo publicado por la Gaceta UNAM en enero de este año, la directora general de Administración Escolar, Ivonne Ramírez Wence, sostuvo que el examen en línea ampliaría las oportunidades de ingreso para aspirantes de todo el país y del extranjero, además de facilitar la participación de personas con problemas de movilidad, salud o que viven lejos de las sedes universitarias.

La funcionaria también destacó que el nuevo esquema reduciría costos de traslado y el impacto ambiental, al evitar la movilización de alrededor de 1.2 millones de personas, además de disminuir el uso de papel durante el proceso de admisión.

“Esto va a ser mucho más inclusivo, esto va a permitir que muchas personas de las entidades se incorporen”. aseguró en aquella ocasión.

¿La IA puede cancelar un examen de la UNAM? Esto dijo la Universidad

En cuanto a la seguridad, la UNAM explicó que el sistema incorporaba el apoyo de una inteligencia artificial para detectar comportamientos inusuales y “posiblemente fraudulentos” durante la aplicación del examen, lo que podría llevar a quedar fuera del proceso de selección.

No obstante, Ramírez Wence aclaró que ninguna determinación sería automática, pues cada alerta sería revisada por personal especializado y autoridades de la UNAM antes de determinar la cancelación de un examen.

Asimismo, destacó que el proceso está notariado y que se realizaría en apego a la normatividad universitaria y con el respaldo de la certificación ISO 9000, un reconocimiento internacional que valida que una empresa implementó un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).

“La inteligencia artificial no toma ninguna decisión. La inteligencia artificial lo que nos avisa es que algo anómalo o algo diferente a lo que hemos determinado como una regla, está sucediendo”, explicó Ramírez Wence.

La IA “no cancela nada, son seres humanos quienes toman decisiones”, coincidió la directora de Gestión Estratégica y Primer Ingreso, Gloria Ibett González Parada.

UNAM suspende inscripciones a la licenciatura hasta nuevo aviso

Sin embargo, tras la publicación de los resultados del examen a la licenciatura de la UNAM 2026 el pasado 16 de julio, aspirantes y usuarios en redes sociales comenzaron a denunciar presuntas irregularidades en la aplicación de la prueba y cuestionaron la confiabilidad del nuevo formato.

La propia UNAM informó días antes que había bloqueado el acceso de mil 117 aspirantes por detectar conductas consideradas irregulares y advirtió sobre personas y empresas que ofrecían servicios fraudulentos para presentar el examen.

El pasado 21 de julio, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó la elaboración de un informe especial sobre el proceso de admisión y ordenó la creación de una comisión técnica integrada por especialistas universitarios para revisar el procedimiento de aplicación del examen y los resultados obtenidos.

Tres días después, la UNAM anunció la suspensión provisional de los trámites de inscripción y entrega de documentos para los aspirantes de nuevo ingreso a licenciatura del ciclo escolar 2026-2027/1, mientras concluye la revisión técnica del concurso de selección.

La medida afecta a todas las licenciaturas y permanecerá vigente hasta que la comisión entregue sus conclusiones y recomendaciones.

De acuerdo con la Universidad, la decisión busca garantizar la certeza, legalidad y transparencia del proceso de admisión, luego de que se detectaran posibles anomalías en la aplicación del examen en línea.

Los trámites de inscripción para los alumnos aceptados estaban programados originalmente para el próximo lunes 27 de julio, pero en su lugar, los aspirantes convocaron a una marcha pacífica para este día.

Los manifestantes, quienes se darán cita a las 11:00 horas en la estación Universidad de la Línea 3 del Metro, así como en la estación Ciudad Universitaria de la Línea 1 del Metrobús, marcharán hacia la Biblioteca Central y la Torre de Rectoría para exigir transparencia en el proceso.

Sus demandas se centrarán en cuatro puntos principales: