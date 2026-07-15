Calendario de la SEP 2026-2027: ¿Cuándo es el primer puente para alumnos? Fechas de TODOS los descansos

Estos son todos los descansos para alumnos de la SEP en el periodo 2026-2027.

¡Anota las fechas! La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó este miércoles 15 de julio el calendario escolar 2026-2027, en el que se establecen los días de clases, vacaciones, sesiones de Consejo Técnico Escolar y los puentes que tendrán millones de estudiantes de educación básica en México.

Aunque el 16 de septiembre es un día de descanso obligatorio por conmemorarse la Independencia de México, este año esta fecha caerá en miércoles, por lo que el primer puente oficial para los alumnos llegará unos días después.

Los estudiantes tendrán su primer fin de semana largo del viernes 25 al domingo 27 de septiembre, debido a la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

¿Qué días no habrá clases en el ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con el calendario de la SEP, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria descansarán en las siguientes fechas por los siguientes días festivos:

16 de septiembre de 2026 (Independencia de México).

(Independencia de México). 2 de noviembre de 2026 (Día de Muertos).

(Día de Muertos). 16 de noviembre de 2026 (Revolución Mexicana).

(Revolución Mexicana). 1 de febrero de 2027 (Constitución).

(Constitución). 15 de marzo de 2027 (Natalicio de Benito Juárez).

(Natalicio de Benito Juárez). 5 de mayo de 2027 (Batalla de Puebla).

Fechas de Consejo Técnico Escolar: Todos los puentes de la SEP 2026-2027

Además de los días festivos, los estudiantes también suspenderán actividades los viernes en que se realicen las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, lo que generará varios fines de semana largos durante el ciclo escolar. Las fechas son:

25 de septiembre de 2026 .

. 30 de octubre de 2026 .

. 27 de noviembre de 2026 .

. 29 de enero de 2027 .

. 26 de febrero de 2027 .

. 30 de abril de 2027 .

. 28 de mayo de 2027 .

. 25 de junio de 2027.

¿Cuándo será el registro de calificaciones 2026-2027?

El calendario escolar de la SEP también contempla tres jornadas destinadas al registro de calificaciones, correspondientes a los periodos de evaluación del ciclo escolar, por lo que en estas fechas también los estudiantes tendrán otro receso:

13 de noviembre de 2026 .

. 5 de marzo de 2027 .

. 2 de julio de 2027.

El calendario de la SEP define los días de suspensión de clases, los puentes y las fechas administrativas que deberán seguir las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional durante el ciclo escolar 2026-2027.