Clima en Península de Yucatán: Calor intenso para el jueves 16 de julio

El clima en la Península de Yucatán para el jueves 16 de julio presentará temperaturas elevadas y cielo mayormente nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La región espera un día caluroso, con condiciones que requieren mantenerse hidratado y protegido del sol.

¿Qué temperaturas se esperan en Península de Yucatán mañana?

Mérida, en Yucatán, registrará las temperaturas más altas, con una mínima de 20.0°C y una máxima de 38.3°C. En contraste, Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, tendrán un rango más moderado, con mínimas de 24.3°C y máximas de 31.0°C.

En la ciudad de Mérida, Yucatán, los valores máximos alcanzarán los 38°C, con mínimas de 20°C. Por su parte, en las localidades de Tulum y Playa del Carmen, Quintana Roo, se esperan máximas de 32°C y 33°C respectivamente, con mínimas alrededor de 23°C.

¿Habrá lluvias este jueves en la Península de Yucatán?

En Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Chetumal, el cielo estará nublado, una condición que ayudará a atenuar los rayos del sol. Mérida, por otro lado, presentará un cielo medio nublado, permitiendo periodos de sol más directos en la capital yucateca.

El viento soplará con velocidades moderadas en la región. En Mérida, se espera un viento de 12 km/h. En Cancún y Chetumal, el viento alcanzará los 14 km/h, mientras que en Tulum y Playa del Carmen será de 10 km/h, lo que brindará una ligera brisa.

¿Cómo se comportará el clima en la Península este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 16 de julio : Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 12 km/h.

: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 12 km/h. Viernes 17 de julio : Máxima de 37°C, Mínima de 20°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

: Máxima de 37°C, Mínima de 20°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h. Sábado 18 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 14 km/h.

La tendencia general para los próximos días indica que las altas temperaturas persistirán en la Península de Yucatán. Aunque habrá variaciones diarias, el calor será la constante, con máximas que podrían alcanzar los 39°C, especialmente en el estado de Yucatán, mientras que las mínimas se mantendrán en 20°C.

¿Cómo protegerse del calor intenso en la Península?

Ante el calor esperado, es fundamental mantenerse hidratado bebiendo agua constantemente, incluso si no se siente sed. Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando los rayos UV son más intensos.

Usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar son medidas clave para mitigar los efectos del sol. También es aconsejable buscar la sombra y descansar en lugares frescos durante las horas de mayor temperatura para prevenir golpes de calor.

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