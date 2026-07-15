Depresión tropical Cinco-E evoluciona a tormenta tropical ‘Elida’ en Cabo San Lucas: ¿Afectará a México?

La depresión tropical Cinco-E se fortaleció la mañana de este miércoles 15 de julio y evolucionó a la tormenta tropical Elida en aguas del océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte más reciente, el centro de Elida se localiza a 910 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y mantiene un desplazamiento hacia el oeste, por lo que no representa peligro para las costas de México.

El SMN detalló que la tormenta tropical Elida presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste a 24 kilómetros por hora.

¿La tormenta tropical Elida impactará México?

Hasta el momento, Elida no representa un riesgo para el territorio nacional, debido a que su trayectoria se mantiene alejada de las costas mexicanas y continúa avanzando sobre mar abierto en dirección oeste. Además, el pronóstico del SMN indica que Elida continuará fortaleciéndose durante los próximos días.

De acuerdo con la trayectoria prevista, el ciclón evolucionará primero a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y posteriormente alcanzará la categoría 2. Más adelante, conforme avance sobre el Pacífico, comenzará a perder intensidad hasta degradarse nuevamente a tormenta tropical.

Pese a este fortalecimiento, las previsiones mantienen al sistema alejado de las costas mexicanas, por lo que no se esperan afectaciones directas para México.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los reportes oficiales del SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ante cualquier cambio en la evolución del ciclón tropical.

¿Qué estados esperan fuertes lluvias HOY 15 de julio?

El monzón mexicano, en interacción con canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste del país, además de los desprendimientos nubosos de una baja presión con alto potencial de desarrollo ciclónico, frente a las costas del Pacífico medio y el ingreso de la nueva onda tropical 19 al sur de la Península de Yucatán, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en: