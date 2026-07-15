Ventas al mayoreo de vehículos pesados repuntan 45.5% en junio

La industria automotriz de vehículos pesados registró una recuperación durante junio, impulsada por la demanda del segmento de carga y el proceso de renovación del parque vehicular.

Sin embargo, el sector advirtió que mantener este dinamismo dependerá de preservar un entorno de certidumbre ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) informó que las ventas al mayoreo alcanzaron 3,278 unidades en junio, un crecimiento de 45.5 por ciento respecto a las 2,253 comercializadas en el mismo mes de 2025. En el acumulado de enero a junio se colocaron 14,979 vehículos, 3.1 por ciento más que en el primer semestre del año pasado.

El desempeño estuvo impulsado por el segmento de carga, cuyas ventas al menudeo sumaron 3,194 unidades, un incremento anual de 3.9%, reflejo de una mayor demanda de unidades para el transporte de mercancías.

En contraste, la producción y las exportaciones mantienen una tendencia negativa. Durante junio se ensamblaron 15,262 vehículos pesados, una disminución de 7.6 por ciento anual, mientras que en el primer semestre la producción acumuló 70,876 unidades, 13 por ciento menos que en el mismo periodo de 2025.

Las exportaciones también retrocedieron. En junio se enviaron al extranjero 12,730 unidades, una baja de 3.2 por ciento, y en el acumulado semestral sumaron 58,260 vehículos, lo que representa una caída de 14.5 por ciento.

Ante este escenario, la ANPACT expresó su preocupación por el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de revisar el T-MEC en términos distintos a los actuales al considerar que la industria requiere reglas claras y estabilidad para sostener la inversión y la integración productiva de América del Norte.

El presidente ejecutivo del organismo, Rogelio Arzate Tapia, afirmó que los resultados positivos en ventas confirman la capacidad de respuesta de la industria, pero subrayó que mantener ese dinamismo dependerá de contar con un entorno de certidumbre.

Asimismo, destacó que las empresas afiliadas cumplen actualmente con un Valor de Contenido Regional de 64 por ciento y avanzan hacia la meta de 70 por ciento en 2027, además de satisfacer los requisitos de contenido laboral y de acero y aluminio establecidos en el tratado. Por ello, consideró indispensable preservar las reglas de origen, ya que han permitido desarrollar proveedores, atraer inversiones y fortalecer la integración manufacturera regional.

Finalmente, la ANPACT reiteró su preocupación por la importación de vehículos pesados usados provenientes de Estados Unidos. Señaló que por cada 100 unidades nuevas vendidas en México ingresan otras 55 usadas, muchas de ellas subvaluadas, lo que afecta a la industria nacional. El organismo informó que trabaja con la Secretaría de Hacienda para establecer precios de referencia que inhiban esta práctica y reduzcan las distorsiones del mercado.