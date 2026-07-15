SEP publica calendario OFICIAL 2026-2027: ¿Cuándo inicia el próximo ciclo escolar?

Ya hay fecha para el regreso a clases: SEP revela el calendario escolar 2026-2027 (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

El regreso a las aulas ya tiene fecha. La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el calendario escolar del ciclo 2026-2027, aplicable para los niveles de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y particulares.

De acuerdo con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el ciclo escolar iniciará de manera formal el lunes 31 de agosto de 2026.

Sin embargo, la fecha de conclusión del ciclo escolar variará según el nivel educativo; sin embargo, contemplan que hay 185 días efectivos de clases en todos los niveles.

Educación Básica : Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria concluirán sus clases el viernes 9 de julio de 2027 .

: Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria concluirán sus clases el . Educación Normal: Los estudiantes que se preparan para ser maestros terminarán el año el martes 13 de julio de 2027.

En el DOF se puntualiza que estos calendarios son de cumplimiento obligatorio en las escuelas públicas y privadas que se encuentran incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El acuerdo contempla que el magisterio tenga una semana más de receso escolar durante el mes de agosto, previo al inicio de clases, medida que inició con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El calendario escolar para el ciclo lectivo 2026-2027 aplicable a la educación preescolar, primaria y secundaria, da cumplimiento y refuerza el compromiso de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, con los agentes fundamentales del proceso educativo, como lo son las maestras y los maestros”, se lee en la publicación del DOF.

¿Cuáles son los días inhábiles en el ciclo escolar 2026-2027?

Luego del arranque del ciclo escolar 2026-2027, serán 15 días hasta la primera suspensión de actividades por la conmemoración de la Independencia de México.

A la par, se contempla el 2 de noviembre, Día de Muertos, sin actividades para los docentes. Lo mismo el 16 de noviembre por la conmemoración de la Revolución mexicana.

Para los amantes de la Navidad, las vacaciones decembrinas iniciarán el lunes 21 de diciembre y terminarán el miércoles 6 de enero de 2027.

Los días de asueto obligatorio se mantienen en el calendario escolar y aplican para todos los niveles. El único cambio entre educación básica y normal es que se suma una semana de clases para julio a quienes se preparan para ser maestros.

Hasta ahora no hay un posicionamiento de padres de familia respecto al calendario oficial de clases para el próximo ciclo escolar; sin embargo, no se descarta que pueda haber algún posicionamiento en caso de inconformidad.