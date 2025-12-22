Encuesta EF: Mexicanos esperan la Navidad más feliz desde la pandemia

Este nivel de felicidad es el mayor reportado desde 2020, año de la pandemia por covid-19, cuando sólo 7 por ciento opinaba que ese año sería mejor que el anterior.

En la Ciudad de México, esta Navidad será la más feliz de los últimos cinco años, revela una encuesta realizada por El Financiero a 500 adultos en la capital del país.

De acuerdo con el sondeo, realizado vía telefónica la última semana de noviembre y primeros días de diciembre, 44 por ciento de los entrevistados considera que esta temporada navideña será más feliz que la del año pasado.

Un año después, en 2021, esa cifra se triplicó y ha ido en aumento hasta llegar a 44 por ciento este año. Un 42 por ciento considera que será igual de feliz que el año previo y un 14 por ciento cree que será menos feliz que en 2024.

Según la encuesta, los mayores de 50 años son los más felices por la temporada navideña (53 por ciento). En contraste, los menores de 18 años son los que menos felices se perciben por la Navidad (29 por ciento).

Por nivel de escolaridad, la Navidad entusiasma más a quienes tienen escolaridad universitaria o más (54 por ciento) y entusiasma menos a quienes tienen menor nivel educativo (30 por ciento).

A este respecto, 73 por ciento de los entrevistados se dijo ilusionado por la época navideña (47 por ciento comentó que le ilusiona mucho y 26 por ciento que le ilusiona algo). En tanto, a 16 por ciento de los encuestados le ilusiona poco la Navidad y a un 11 por ciento no le ilusiona para nada.

Uno de los factores importantes para hacer frente a los gastos que conlleva la temporada decembrina, además del ánimo y la ilusión, es la economía.

De acuerdo con la encuesta, 47 por ciento de los entrevistados reportó que la situación económica en su hogar es mejor que la del año pasado. El porcentaje más alto registrado desde 2020, año de la pandemia.

Un 33 por ciento externó que su situación económica este 2025 es igual a la de 2024 y un 20 por ciento dijo que es peor a la que tenía el año pasado.

Actividades navideñas

Entre las actividades que se suelen realizar los capitalinos durante la temporada decembrina destaca el poner arbolito de Navidad.

El 72 por ciento de los entrevistados piensa poner uno. Le siguen dar regalos (57 por ciento) e ir a posadas con amigos y compañeros (56 por ciento).

En tanto, la donación de ropa o juguetes es una actividad que 35 por ciento de los entrevistados considera realizar este fin de año.

Metodología: Encuesta en la Ciudad de México realizada vía telefónica a 500 adultos del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 16 alcaldías. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-4.4 por ciento.