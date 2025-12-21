¿Navidad ‘congelada’ y lluviosa? Frente frío 23 provocará heladas en 19 estados esta semana

Empezó el invierno en México... Y las lluvias no se van. Para esta semana se prevén aguaceros, así como heladas por el paso del frente frío 23, que entró al país este domingo 21 de diciembre y por el que se esperan temperaturas mínimas de -10 grados.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que un canal de baja presión y el aire húmedo serán responsables de lluvias muy fuertes en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla.

Además, la entrada del frente frío 23 afecta especialmente Coahuila este domingo, pero es posible que en su trayectoria influya en más estados a lo largo de la semana, por lo que Conagua recomienda tomar precauciones, ya que al menos 19 estados tendrán temperaturas de entre -10 y 5 grados.

Es posible que los momentos del día con más frío sean en las noches y al amanecer, así que toma precauciones y evita cambios bruscos de temperatura.

Frente frío 23: ¿Qué estados va a afectar?

Los estados afectados por el frente frío 23, así como otros fenómenos relacionados con heladas, tendrán temperaturas mínimas de hasta -10 grados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas : Chihuahua y Durango.

: Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas : Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

: Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Estas temperaturas permanecerán al menos hasta el miércoles 24 de diciembre.

¿Navidad con lluvia? Así va a estar el clima esta semana

En la semana navideña se esperan lluvias fuertes derivado de un canal de baja presión, así como el ingreso de humedad desde las costas. Los estados afectados serán: