Frente Frío 22 ‘entume’ a la CDMX: ¿Qué alcaldías llegarán a los 4 grados este viernes 19 de diciembre?

Algunas zonas de la CDMX podrían registrar hasta 4 grados durante la madrugada del viernes. (Foto: El Financiero/Cuartoscuro)

All I want for Christmas is... chocolate caliente. Con la llegada del Frente Frío 22 a México, la CDMX seguirá experimentando un marcado descenso de las temperaturas para este viernes 19 de diciembre, cuando el termómetro podría alcanzar los 4 grados Celsius en zonas altas de la capital.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó esta tarde la Alerta Amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías de la Ciudad de México, donde se prevé que el termómetro descienda entre los 4 y 6 grados Celsius.

¿En qué alcaldías se sentirá más frío este viernes?

La SGIRPC advirtió que para la madrugada y mañana del viernes, entre las 02:00 horas y las 08:00 horas, se prevé que las temperaturas bajen drásticamente en las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

De acuerdo con el Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, por la tarde las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados Celsius la mínima, y de 21 a 23 grados la máxima. Los vientos serán de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Autoridades reiteraron su recomendación de abrigarse bien, usar varias capas de ropa y evitar cambios bruscos de temperatura al salir o entrar a espacios cerrados.

Asimismo, pidieron a la población proteger nariz y boca para evitar enfermedades; además de cuidar especialmente de grupos vulnerables, como adultos mayores y niños.

¿Qué estados serán los más afectados por el Frente Frío 22?

Este jueves, el Frente Frío 22 se aproximará e ingresará sobre el norte y noreste de México, en interacción con una corriente en chorro polar y una vaguada, ocasionando rachas de viento de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Mientras tanto, los canales de baja presión mantendrán la probabilidad de chubascos con descargas eléctricas en los estados del occidente, centro y sureste del país, incluido el Valle de México, así como lluvias fuertes con descargas eléctricas en Chiapas y la península de Yucatán.

Según el Pronóstico Extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varias entidades del norte y centro de México enfrentarán temperaturas mínimas entre -5°C y 0°C durante este viernes, especialmente en zonas serranas.

Estos son los estados donde se pronostican las temperaturas más bajas: