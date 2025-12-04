Frente Frío 18 en México: ¿Qué es un río atmosférico, el fenómeno que podría empeorar lluvias y nevadas?

La interacción entre un río atmosférico y el Frente Frío 18 podría complicar el clima para este fin de semana. (El Financiero/Shutterstock)

Prepárate para un fin de semana ‘helado’ con la llegada del Frente Frío 18 a México, que vendrá acompañado de lluvias y vientos fuertes para el norte y noroeste del país. Aunque este fenómeno no vendrá solo.

Lo acompaña un río atmosférico que, en conjunto con un chorro polar, podrían ocasionar nevadas o caída de aguanieve para este fin de semana, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué es un río atmosférico y qué efectos tiene en el clima?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos explica que un río atmosférico es una banda alargada y relativamente estrecha en la atmósfera que transporta cantidades masivas de vapor de agua desde zonas tropicales hacia latitudes medias o altas.

Estas “corrientes” pueden abarcar miles de kilómetros de longitud y son capaces de transportar altos niveles de humedad que, en muchas casos, equivaldrían al flujo de agua de los ríos más grandes de la Tierra.

Estudios indican que, sobre el Pacífico, estos fenómenos pueden transportar de 7 a 15 veces el volumen diario promedio del caudal del Río Mississippi, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Cuando un río atmosférico se desplaza sobre tierra firme, especialmente al toparse con montañas o zonas de elevación, la humedad que transporta se condensa en nubes, provocando lluvias intensas o nevadas en periodos cortos.

Estas corrientes atmosféricas juegan un rol fundamental en el ciclo hidrológico del planeta: gran parte del transporte meridional de vapor de agua (latitud norte-sur) fuera de los trópicos ocurre gracias a estos fenómenos.

¿Por qué un río atmosférico puede agravar lluvias y nevadas cuando converge con un frente frío?

En combinación con un frente frío como el actual, un río atmosférico puede reforzar las precipitaciones, aumentando el volumen de lluvia o nieve que cae, y con ello el riesgo de inundaciones, derrumbes o acumulación de nieve en zonas elevadas.

En regiones montañosas o en sierras, este efecto puede ser particularmente severo, ya que la topografía favorece la elevación del aire húmedo, lo que intensifica la condensación.

Si bien los ríos atmosféricos no son raros (en cualquier hemisferio suelen existir entre 3 y 5 de estas corrientes activas), algunos expertos advierten que el cambio climático podría incrementar su intensidad o frecuencia, al aumentar la capacidad del aire para retener vapor de agua.

¿Cuándo llegará el Frente Frío 18 a México y qué estados golpeará este fin de semana?

De acuerdo con el Pronóstico del SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío 18 comenzará a extenderse sobre territorio mexicano a partir de este viernes 5 de diciembre.

Los efectos más severos se esperan en el noroeste y norte del país, con una alta probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Adicionalmente, se prevén heladas durante la madrugada del viernes en zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Para zonas del centro, oriente, sur y sureste, incluyendo el Valle de México, se anticipan lluvias aisladas e intervalos de chubascos, aunque sin descartarse precipitaciones más intensas.