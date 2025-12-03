Ahí viene el Frente Frío 18: ¿En qué estados se esperan heladas, lluvias y hasta caída de nieve?

El Frente Frío 18 provocará heladas y posible caída de nieve en sierras del norte de México. (Fotoarte El Financiero / Crédito: Shutterstock)

¡Cierren el refri! El Frente Frío 18 ya está en camino hacia México y vendrá acompañado de lluvias, vientos fuertes y bajas temperaturas para los próximos días en el noroeste y norte del territorio nacional, aunque sus efectos también se sentirán en la zona centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la entrada de este sistema frontal vendrá de la mano con una corriente en chorro polar y un río atmosférico, condiciones ideales para posibles nevadas o aguanieve, así como la presencia de heladas en zonas altas como sierras y regiones montañosas.

Mientras tanto, el Frente Frío 17 continúa su paso sobre el noroeste del país, ocasionando lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, y probabilidad de caída de aguanieve en las sierras de Chihuahua, Durango y Sinaloa.

¿En qué estados se esperan heladas este viernes 5 de diciembre?

De acuerdo con el Pronóstico a 48 horas de Sistemas Meteorológicos, el Frente Frío 18 se extenderá a partir del viernes 5 de diciembre, ocasionando el descenso de la temperatura, rachas de viento de hasta 60 km/h y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte.

Existe una alta probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. En tanto, para el centro, oriente, sur y sureste del país, incluyendo el valle de México y la península de Yucatán, se esperan lluvias aisladas e intervalos de chubascos.

También se registrarán temperaturas bajo cero y heladas durante la madrugada del viernes en zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Clima para el viernes 5 de diciembre de 2025

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo) y Campeche.

: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo) y Campeche. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Sinaloa (sur), Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

: Sinaloa (sur), Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca.

¿Qué es un río atmosférico y cómo afecta?

Un río atmosférico es un corredor largo y relativamente estrecho en la atmósfera que transporta gran cantidad de vapor de agua desde regiones tropicales hacia latitudes medias o altas, explica la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.

Estas “corrientes” pueden extenderse por miles de kilómetros y, aunque parezcan invisibles, funcionan como una suerte de “ríos en el cielo”, llevando más humedad de la que muchos ríos en la superficie transportan.

Cuando los ríos atmosféricos tocan tierra, a menudo liberan este vapor de agua en forma de lluvia o nieve. En zonas montañosas o con cambios abruptos en la topografía, la humedad se condensa al ascender el aire, provocando lluvias intensas o nevadas en periodos cortos.

En combinación con un frente frío como el actual, un río atmosférico puede reforzar las precipitaciones, aumentando el volumen de lluvia o nieve que cae, y con ello el riesgo de inundaciones, derrumbes o acumulación de nieve en zonas elevadas.

Aunque no todos los ríos atmosféricos son peligrosos. De hecho, la mayoría son sistemas débiles que suelen proporcionar lluvia o nieve beneficiosas, cruciales para el suministro de agua, siendo un elemento clave del ciclo hidrológico global.