(FOTOS) ¿Eres tú, Rodolfo? Primera nevada de la temporada cubre de nieve a Ensenada y La Rosilla

La Sierra de San Pedro Mártir y La Rosilla registraron las primeras nevadas de la temporada 2025-2026. (Fotos: Conagua)

Las madrugadas del jueves 20 y el viernes 21 de noviembre dejaron una postal digna de una Navidad adelantada en Ensenada, Baja California; y en La Rosilla, Durango, donde se registró la primera nevada asociada al Frente Frío número 16 y a la primera tormenta invernal de la temporada 2025-2026.

El fenómeno se registró con mayor intensidad en el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, en Ensenada, Baja California, una zona donde la altitud supera los 3 mil metros y donde las condiciones favorecieron la caída de nieve ligera a moderada.

Las imágenes difundidas en redes por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestran pinos cubiertos de blanco y senderos congelados. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura en estos días ha descendido hasta los –6 °C en algunos puntos del parque.

El invierno también hizo su presentación oficial adelantada en La Rosilla, comunidad conocida como el “congelador de México”, donde el jueves se registró la primera nevada de la temporada 2025-2026, con una capa cercana a los dos centímetros de espesor.

El fenómeno alcanzó también a Ciénega de la Vaca, en el municipio de Guanaceví, según informó la Conagua. La Rosilla, fiel a su reputación, marcó hasta - 11.5 C° en el primer termómetro del invierno que ya se acerca a México.

Roberto Delgado Gallegos, director local de Conagua, advirtió que La Rosilla volverá a ser punto crítico en los próximos días, pues se mantiene el pronóstico de nieve o aguanieve para comunidades de Guanaceví y municipios serranos como Santiago Papasquiaro, Tepehuanes, Topia y Canelas.

Ante el incremento de las temperaturas extremas, el Coordinador Estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cabada señaló que 88 albergues ya se encuentran activos y listos para recibir a población vulnerable en caso de descenso abrupto de temperatura.

¿Cómo estará el clima en México este fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que estas condiciones se deben a la interacción del Frente Frío 16, una vaguada polar y una corriente en chorro subtropical que potencia la caída de nieve en zonas serranas del noroeste y norte del país.

Protección Civil de Durango pidió a la población evitar traslados nocturnos en caminos rurales por riesgo de congelamiento y recomendó proteger tuberías, ganado y vehículos ante el descenso extremo de temperatura.

En Baja California, las autoridades alertaron sobre posibles cierres temporales en caminos de acceso al Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, debido a la formación de hielo y a la visibilidad reducida por bancos de niebla.

Para este sábado 22 de noviembre, se pronostican lluvias fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua, así como nieve o aguanieve en zonas montañosas de estas regiones. Mientras tanto, el domingo se mantiene la posibilidad de chubascos en el norte y noreste.

También se pronostican heladas muy fuertes en zonas serranas, con mínimas de hasta –10 °C en algunos puntos.

Así estarán las temperaturas para todo el país este sábado 22 de noviembre, según la Conagua:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Con información de Martha Casas / Corresponsal.