Clima gélido ‘invade’ México con tormenta invernal y 2 frentes fríos: ¿Qué estados se ‘harán paleta’?

Se prevé que dos frentes fríos provoquen el descenso de temperaturas en las sierras.

México se prepara para un fin de semana con ‘chocolatito’ en una mano y una cobija del tigre en la otra pues el norte del país experimentará temperaturas de hasta 10 grados bajo cero por la combinación de la primera tormenta invernal de la temporada y dos frentes fríos.

Se prevé que los Frentes Fríos 15 y 16 interactúen con la primera tormenta invernal y bajen el 22 y 23 de noviembre en el noroeste, norte y noreste, centro y sur de México, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué estados tendrán bajas temperaturas el sábado 22 de noviembre?

La dependencia de la Comisión Nacional del Agua advirtió que habrá temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados centígrados con heladas durante la madrugada del sábado en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.

En zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, el termómetro podría ubicarse entre menos 5 y 0 grados centígrados también con nevadas, agregó.

La autoridad prevé nuevamente posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, mientras los vientos fuertes podrían alcanzar rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango.

Domingo 23 de noviembre tendrá amanecer gélido y rachas extremas de viento

Habrá heladas durante la madrugada del domingo con temperaturas de entre menos 5 a 0 grados centígrados en las sierras del norte y centro de México, con Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla entre los lugares afectados.

Se esperan bajas temperaturas de entre 0 a 5 grados centígrados en las montañas del norte, Bajío y sur de la República Mexicana, con Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca en alerta, reportó el Meteorológico Nacional.

La Conagua agregó que persistirá el riesgo de nieve o aguanieve para las zonas serranas de Chihuahua. Según la proyección, ese día la primera tormenta invernal se moverá sobre el norte de Chihuahua y Sonora, mientras que el Frente Frío Número 16 se desplazará sobre el norte.

“Estas condiciones generarán descenso de las temperaturas y vientos fuertes a muy fuertes”, añadió la Conagua.