Frente frío 17: ¿Cuándo ingresa al país y qué estados afectará?

Los frentes fríos causarán lluvias y temperaturas bajas en México el último fin de semana de noviembre.

El frente frío número 16 se extenderá este viernes sobre la península de Yucatán, lo que traerá posiblemente lluvias fuertes a puntuales intensas en la zona. A ello se suma una masa de aire polar, el evento de “Norte” en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, se acerca también el frente frío 17.

El sábado 29 de noviembre, la masa de aire polar comenzará a modificarse, pero causará un ambiente frío a muy frío en las zonas serranas del norte.

Se espera que el frente frío 17 se aproxime al norte y el noreste del país hacia la tarde o noche del sábado.

El frente frío número 17 tendrá una interacción con una línea seca sobre Coahuila y con la corriente en chorro subtropical. Eso causará chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos con rachas de 40 a 60 km/h, con posible formación de torbellinos en Coahuila.

¿Cómo estará el clima el sábado 29 de noviembre?

Con la llegada del 17vo frente frío en México, se esperan temperaturas mínimas

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo : zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

Asimismo, se esperan lluvias el último sábado de noviembre en estas zonas:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Quintana Roo.

: Quintana Roo. Intervalos de chubascos : Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca) y

: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca) y Lluvias aisladas: San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), Querétaro (región Sierra Gorda), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima y Estado de México.

¿Cuántos días durará el frente frío 17 en México?

Se espera que el frente frío 17 ingrese a México el sábado por la tarde, y sus efectos se sentirán en los días siguientes.

Hacia el domingo 30 de noviembre, el frente frío (17) se desplazará sobre el noreste del país y tendrá interacción con una vaguada en el oriente.

Ello causará chubascos con lluvias fuertes en dichas regiones. Asimismo, su masa de aire polar asociada generará un nuevo descenso de temperatura en el norte, noreste y oriente de México. Y generará un nuevo evento de “Norte” muy fuerte de corta duración en las costas de Tamaulipas y norte de Veracruz.

El domingo, así como el lunes 1 de diciembre, las temperaturas frías serán en los siguientes estados: