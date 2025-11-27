¿Y el frío? Lluvias ‘sorprenden’ a CDMX: Estas alcaldías esperan aguaceros HOY 27 de noviembre

Se pronostican lluvias para la tarde de este jueves en la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro)

Como si no fuera suficiente con las bajas temperaturas que se han registrado por las mañanas en la Ciudad de México, se le sumarán unas horas de lluvias, según el pronóstico para el clima de la tarde de este jueves 27 de noviembre.

A través de redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México indicó que se esperan aguaceros para la tarde de este jueves; sin embargo, algunas alcaldías serán más afectadas que otras.

¿En qué alcaldías lloverá este jueves 27 de noviembre?

En la información compartida por el radar meteorológico de la Ciudad de México, se registrarán lluvias ligeras y lloviznas aisladas en al menos 10 alcaldías.

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Venustiano Carranza

¿En qué alcaldías habrá bajas temperaturas?

La dependencia capitalina también señaló que se esperan temperaturas de 4 a 6 grados para la noche de este jueves y la mañana del viernes.

La alerta amarilla por frío la activó para la alcaldía de Tlalpan, en donde recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, así como evitar cambios bruscos de temperaturas.

Para las personas con mascotas, exhortó a no dejarlas a la intemperie, pues deben ser resguardadas cuando la temperatura baja.

Frente frío 16 afectará algunos estados de la República

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este jueves el frente frío número 16 recorrerá el oriente y sureste de la República y el norte de la península de Yucatán.

Además, un canal de baja presión extendido sobre el sureste, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

El SMN prevé que la masa de aire polar propicie ambiente de frío a muy frío en regiones del

norte, noreste, oriente y centro del país, con heladas y bancos de niebla.

Se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en las sierras de Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados y heladas en zonas altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, y de 0 a 5 grados en zonas altas de Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas (suroeste), Veracruz y Oaxaca.

Ante el pronóstico de bajas temperaturas, se recomienda a la población tomar medidas preventivas como abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores, así como atender las indicaciones del Sector Salud y de Protección Civil.