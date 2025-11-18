Frente frío 15 llega a México HOY: ¿Dónde se ‘congelarán’ con lluvias y temperaturas bajo cero?

El frente frío 15 ocasionará lluvias, chubascos y la posible caída de aguanieve.

¡No guardes la cobija! Este martes 18 de noviembre ingresa el frente frío 15 al país, por lo que continuarán las bajas temperaturas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El fenómeno tendrá interacción con una vaguada polar, una circulación ciclónica y las corrientes en chorro polar y subtropical.

Como parte de sus efectos, ocasionará lluvias fuertes en el norte y centro de Baja California, el noroeste y norte de Sonora, así como chubascos en Baja California Sur y Chihuahua.

El noroeste del país será uno de los más afectados por el frente frío 15, en particular, Baja California, Sonora y Chihuahua.

¿Dónde habrá caída de aguanieve y lluvias por el frente frío 15?

Como parte de los efectos del frente frío 15 se registrará la posible caída de aguanieve en las sierras de Baja California y norte de Sonora.

Además, habrá chubascos con lluvias fuertes en las siguientes zonas:

Norte y centro de Baja California

Noroeste y norte de Sonora

Centro y sur de Guerrero

Suroeste de Oaxaca

Oeste y sur de Chiapas.

En tanto, habrá intervalos de chubascos en:

Baja California Sur

Chihuahua

Michoacán

Estado de México

Morelos

Veracruz.

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo.

Tampoco se descartan lluvias aisladas en algunas entidades, como la Ciudad de México y los siguientes estados:

Sinaloa

Jalisco

Colima

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) recordó que las lluvias fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Mientras que las bajas temperaturas también podrían congelar el pavimento.

¿Dónde se ‘congelarán’ por el frente frío 15?

Los efectos del frente frío 15 se intensificarán en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, donde se prevén temperaturas de -10 a -5 grados.

En las zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla, habrá temperaturas de -5 a 0 grados.

Mientras que se esperan de 0 a 5 grados en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.

En contraste, todavía hay lugares donde todavía no llega el frío y se registran muy altas temperaturas, de 35 a 40 grados, y se trata de los siguientes estados:

Nuevo León .

. Tamaulipas

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Istmo de Chiapas.

Las temperaturas de 30 a 35 grados se registran en: