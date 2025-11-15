Frente frío 14 en México: Alertan por nevadas y caída de aguanieve en Sonora y Baja California

Para protegerte del frío y las heladas, se recomienda que te abrigues en capas, cubrir tu cabeza, manos y pies. (Cuartoscuro).

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que Sonora y Baja California están en alerta, debido a nevadas y caída de aguanieve, por el paso del frente frío número 14 en México.

Conagua detalló que el frente frío 14 provocará lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Además, Protección Civil de Sonora informó que para la madrugada del domingo 16 de noviembre se espera la caída de nieve o aguanieve en la zona montañosa.

También compartió una serie de recomendaciones, ante de pronóstico de bajas temperaturas en varios municipios.

¿Qué hacer y qué no hacer en temporada de frentes fríos?

Protección Civil indica que debes abrigarte en capas, cubrir tu cabeza, manos y pies. Además, recomiendan consumir alimentos y bebidas calientes.

También indican que debes permanecer en lugares cerrados y lejos de corrientes de aire. Las autoridades recomiendan no encender fogatas o braseros en lugares cerrados.

Tampoco dejes estufas o calentadores encendidos y no ignores la información que se comparte sobre el clima y las acciones a tomar.

Frente frío 14 en México: ¿Cuáles serán los sus efectos en México?

Las autoridades meteorológicas prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California, Chiapas y Quintana Roo. Habrá rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora, debido al evento ‘Norte’ en Oaxaca y Chiapas.

El frío calará a las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, ya que habrá de -15 a -10 grados centígrados.

Además, de -10 a -5 grados centígrados con heladas en las zonas serranas de Sonora y de 0 a 5 grados centígrados en Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Además, para el lunes 17 de noviembre se espera que el frente frío número 15 llegue al país; se desplazará lentamente sobre el noroeste y norte de la República Mexicana.

Se prevén lluvias fuertes y posible caída de nieve o aguanieve en Baja California y Sonora. Prevalecerá ambiente frío durante la mañana y noche, cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.