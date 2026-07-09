Economía y PNUD alían esfuerzos para impulsar una política industrial con enfoque de desarrollo humano

Ximena Escobedo Juárez afirmó que la competitividad del país no depende únicamente de atraer inversiones, sino también de desarrollar capital humano.

La Secretaría de Economía y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México firmaron un Memorando de Entendimiento para impulsar una política industrial que combine el crecimiento económico con el desarrollo humano, mediante proyectos enfocados en innovación, inclusión social, digitalización y sostenibilidad.

El acuerdo, suscrito a través de la Subsecretaría de Industria y Comercio, busca acompañar la estrategia industrial del país con políticas públicas que fortalezcan la integración de México a las cadenas globales de valor, promuevan la transformación digital, atraigan inversiones sostenibles y reduzcan las brechas estructurales que limitan el acceso a oportunidades económicas.

Como parte de la colaboración, ambas instituciones desarrollarán iniciativas en cinco ejes estratégicos.

Estos son innovación con enfoque incluyente; fortalecimiento de capacidades institucionales mediante tecnologías emergentes; impulso a la inclusión financiera y al emprendimiento; incorporación transversal de la perspectiva de género y la sostenibilidad en las políticas económicas; y generación de estudios e información para respaldar la toma de decisiones y el desarrollo de una industria verde e inclusiva.

Durante la firma del memorando, la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez, afirmó que la competitividad del país no depende únicamente de atraer inversiones, sino también de desarrollar capital humano, fortalecer a las empresas, incorporar innovación y garantizar que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todas las regiones del país.

“El Memorando no debe verse únicamente como un instrumento de cooperación institucional, sino como una plataforma para desarrollar proyectos concretos que generen capacidades, conocimiento y mejores políticas públicas”, señaló la funcionaria.

¿Qué establece el Documento de Programa de País?

Al respecto, la representante residente del PNUD en México, Silvia Morimoto, explicó que el Documento de Programa de País 2026-2031 del organismo establece que el desarrollo económico sólo es sostenible cuando genera bienestar, reduce desigualdades y fortalece las capacidades institucionales.

En ese sentido, aseguró que el acuerdo constituye una hoja de ruta compartida para enfrentar los desafíos económicos, sociales y ambientales mediante la innovación, con el objetivo de que la modernización productiva contribuya a disminuir las desigualdades territoriales y sociales.