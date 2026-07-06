Transformación y economía digital: los intermediarios financieros no bancarios

Presidente del Comité Técnico de Intermediarios Financieros No Bancarios IMEF

La Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser una tendencia tecnológica para convertirse en un factor determinante de competitividad. Durante los últimos meses, empresas de todos los sectores han experimentado con herramientas de automatización, análisis de datos y asistentes inteligentes. Sin embargo, el desafío actual ya no consiste únicamente en adoptar tecnología, sino en tomar decisiones estratégicas sobre cómo integrarla en los modelos de negocio y en la cultura organizacional.

Este será precisamente uno de los temas centrales del Foro de Transformación y Economía Digital: “Inteligencia Artificial: de la adopción a la decisión estratégica” convocado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el cual reunirá a líderes empresariales, financieros y tecnológicos para analizar los retos y oportunidades que plantea esta nueva realidad.

En el sector financiero, la transformación es especialmente relevante. La IA está revolucionando procesos como la evaluación de riesgos, prevención de fraude, atención al cliente, la cobranza, análisis crediticio y la personalización de productos financieros. Instituciones que hace apenas unos años dependían de procesos manuales hoy pueden procesar grandes volúmenes de información en segundos y generar mejores decisiones basadas en datos. Los intermediarios financieros no bancarios (IFNB) se han consolidado como motores clave para la inclusión y el dinamismo económico, al actuar como puentes eficientes entre el ahorro y la inversión sin operar bajo una licencia bancaria tradicional. A través de figuras como las cooperativas de ahorro y préstamo (SOCAPS), las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS), las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) y las uniones de crédito, estas entidades inyectan liquidez a sectores tradicionalmente desatendidos por la banca comercial —como las PyMEs y los emprendedores— mediante esquemas flexibles de crédito, arrendamiento y factoraje.

Las IFNB tienen la posibilidad de utilizar estas herramientas de IA para ampliar su alcance, mejorar la experiencia de sus socios y clientes y fortalecer su sostenibilidad institucional.

No obstante, la implementación de la IA también plantea desafíos importantes. Muchas organizaciones enfrentan limitaciones relacionadas con infraestructura tecnológica, calidad de datos, capacitación del talento humano y gobernanza digital. Además, surge una pregunta fundamental: ¿cómo garantizar que la tecnología fortalezca la confianza y la inclusión financiera sin perder el enfoque humano que caracteriza a estas instituciones?

La respuesta no está únicamente en adquirir software o contratar proveedores tecnológicos. La verdadera transformación comienza cuando los órganos de gobierno, directivos y equipos operativos comprenden el potencial estratégico de estas herramientas y desarrollan una visión clara de su aplicación. La IA debe formar parte de la agenda de los consejos de administración, los comités de innovación y las áreas de planeación estratégica.

En este contexto, el Foro de IA IMEF permitirá conocer perspectivas valiosas de expertos que trabajan diariamente en la modernización del sector, quienes compartirán experiencias sobre la adopción tecnológica, los riesgos asociados y las oportunidades de innovación que se presentan para las instituciones financieras mexicanas.

México enfrenta una gran oportunidad para acelerar la inclusión financiera mediante el uso inteligente de nuevas tecnologías. La IA puede ayudar a reducir costos operativos, mejorar la gestión de riesgos y acercar servicios financieros a comunidades tradicionalmente desatendidas. Sin embargo, el éxito dependerá de la capacidad de las organizaciones para convertir la tecnología en una ventaja estratégica y no simplemente en una herramienta operativa. Más información en: https://inteligenciaartificial.imef.org.mx/#programa

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