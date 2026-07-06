Indicadores cíclicos perfilan un mayor impulso de la economía en México

La economía mexicana apunta a un mayor dinamismo en los próximos meses, de acuerdo con el Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC), que muestra una mejora tanto en las condiciones actuales de la actividad como en las perspectivas de corto plazo, aunque todavía sin evidenciar una expansión acelerada.

El Indicador Coincidente, que refleja el estado general de la economía, se ubicó en 99.8 puntos en abril, tras aumentar 0.05 puntos respecto a marzo. Con ello ligó siete meses al alza y alcanzó su mayor nivel desde abril del año pasado; sin embargo, permaneció por debajo del umbral de 100 puntos, nivel que representa la tendencia de largo plazo de la actividad económica.

El Inegi destacó además que, con la incorporación de la información de abril, el Indicador Coincidente consolidó el cambio de trayectoria observado en los últimos meses, aunque precisó que mantenerse por debajo de los 100 puntos únicamente permite identificar que la economía continúa por debajo de su tendencia de largo plazo y no la magnitud del crecimiento de la actividad económica.

En tanto, el Indicador Adelantado, que anticipa los puntos de giro del ciclo económico, subió 0.08 puntos en mayo para ubicarse en 100.9 unidades, con lo que permaneció por encima de su tendencia de largo plazo, ligó 14 meses al alza y alcanzó su mayor nivel desde 2022.

(El Financiero)

Señales positivas para le economía mexicana

Ernesto O’Farrill, presidente de Bursamétrica, consideró que el avance simultáneo de ambos indicadores constituye una señal positiva para la economía mexicana y puede anticipar un mejor desempeño durante el segundo trimestre.

Explicó que la mejora del Indicador Adelantado fue favorecida por el empleo manufacturero y el desempeño del mercado accionario estadounidense, el cual suele anticipar la evolución de la economía de ese país y, por ende, de la actividad manufacturera mexicana.

Para Miguel González Ibarra, coordinador del Centro de Estudios Financieros de la Facultad de Economía de la UNAM, las cifras reflejan que la economía “ya tocó fondo” y comenzó un lento proceso de recuperación, el cual se sostiene principalmente en el consumo interno.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, señaló que el Indicador Adelantado ha anticipado durante varios meses un repunte que todavía no termina de reflejarse en la actividad productiva, situación consistente con el estancamiento observado en la economía mexicana.

(El Financiero)

Andrés Abadía, economista en jefe para Latinoamérica de Pantheon Macroeconomics, indicó que los indicadores confirman que la economía dejó atrás la debilidad observada en la segunda mitad de 2025 y el primer trimestre del año, pero aclaró que el hecho de que el Indicador Adelantado permanezca por encima de 100 puntos no implica un crecimiento acelerado, sino que la economía se encuentra en una fase de expansión del ciclo.

Los indicadores sugieren que la economía comienza a recuperar dinamismo y que esa tendencia podría extenderse durante los próximos meses. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la recuperación será gradual y todavía insuficiente para hablar de una expansión sólida.

Siller coincidió en que durante el segundo trimestre podría observarse un repunte del Producto Interno Bruto (PIB), impulsado por un mayor gasto en construcción relacionado con las obras para el Mundial 2026, así como por un incremento en el consumo y el turismo. No obstante, estimó que dicho impulso sería temporal y que posteriormente la economía volvería a un escenario de estancamiento.

Pese a las mejores señales que muestran los indicadores cíclicos, los analistas señalaron que persisten factores que limitarán la velocidad de recuperación.

Siller destacó la incertidumbre asociada a la revisión del T-MEC, la debilidad de la inversión y el menor gasto público; O’Farrill añadió la inseguridad, la corrupción y la falta de financiamiento, mientras que Abadía consideró que la moderación del empleo formal y un entorno internacional aún incierto seguirán impidiendo que la economía mexicana crezca a un ritmo más acelerado.

Los analistas señalaron que el país podría mostrar un mejor desempeño en los próximos meses, aunque todavía insuficiente para hablar de un cambio estructural en la trayectoria del crecimiento económico.