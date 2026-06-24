Economía de México gana ritmo en abril y supera lo previsto, con 2.2 por ciento

La actividad económica en México arrancó el segundo trimestre con más fuerza de lo previsto, al registrar un crecimiento de 2.2 por ciento anual en abril, y un repunte mensual de 1.2 por ciento, su mayor avance en cinco años, desde marzo de 2021.

El resultado representó una mejora frente al desempeño observado durante el primer trimestre del año y estuvo impulsado principalmente por la construcción, el comercio y diversas actividades de servicios, lo que permitió que la economía recuperara el terreno perdido entre enero y marzo.

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del Inegi acumuló dos meses con crecimiento económico anual. Las actividades primarias aumentaron 4.7 por ciento, las terciarias, 2.4 por ciento, y las secundarias, 1.8 por ciento.

De acuerdo con los registros del Inegi, a tasa mensual, las actividades secundarias crecieron 2.1 por ciento, mientras que las terciarias avanzaron 0.7 por ciento. En contraste, las actividades primarias retrocedieron 0.4 por ciento.

Uno de los principales motores del resultado fue la construcción, que registró un crecimiento de 7.6 por ciento mensual y de 10.2 por ciento anual. También destacó el comercio al por mayor, con un incremento anual de 10.1 por ciento, así como los servicios profesionales, financieros y de apoyo a los negocios.

(El Financiero)

Motores de crecimiento de la economía en México

Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero BX+, señaló que la lectura de abril mostró una economía que comienza a encontrar algo de tracción después de un primer trimestre que resultó más débil de lo esperado.

“El dato superó las expectativas de los analistas y logra borrar las pérdidas que había acumulado la actividad económica entre enero y marzo”, dijo a El Financiero TV.

Destacó que el sector industrial fue uno de los principales impulsores del crecimiento económico, particularmente por el desempeño de la construcción y, dentro de ésta, de la edificación.

Agregó que las manufacturas también mostraron señales de estabilización pese a los efectos que han tenido los aranceles estadounidenses sobre sectores como el automotriz y algunos productos metálicos.

Por el lado de los servicios, que representan alrededor de dos terceras partes de la economía, Saldaña resaltó que abril significó el tercer avance mensual consecutivo. Entre los rubros más dinámicos figuraron el comercio, especialmente el mayoreo, así como actividades relacionadas con hoteles y restaurantes.

Para Valmex, la actividad económica mostró un fortalecimiento significativo al inicio del segundo trimestre, reflejando una recuperación más amplia y sincronizada entre los principales sectores productivos. La institución consideró que el desempeño observado confirma que la economía mantiene capacidad de expansión en el corto plazo, apoyada por el dinamismo de los servicios, el avance de la inversión y una mejor contribución de las actividades industriales.

Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex, señaló que la información disponible hasta ahora apunta a una mejora de la actividad económica durante el segundo trimestre.

“Seguimos esperando que la economía mantenga una trayectoria de recuperación gradual durante el resto del año, apoyada por una ligera recuperación de la inversión pública y privada, una mejora en el empleo formal, el impulso de las exportaciones y una postura monetaria que transite hacia condiciones menos restrictivas”, dijo.

Banamex estima actualmente un crecimiento trimestral del PIB de 1.3 por ciento para el periodo abril-junio y mantiene sin cambios su pronóstico de expansión de 1.3 por ciento para todo 2026.

Hacia delante, Saldaña consideró que algunos sectores podrían recibir un impulso adicional por los eventos asociados al Mundial 2026, particularmente aquellos vinculados con el consumo y los servicios.

No obstante, advirtió que dichos efectos serían temporales. Para que la recuperación gane fuerza y sea más duradera, dijo, será necesario observar una reactivación de la inversión, una mejora en la generación de empleo y un fortalecimiento de la confianza de los hogares.

Pese al sólido dato de abril, BX+ redujo recientemente su pronóstico de crecimiento económico para México de 1.5 a 0.9 por ciento para este año. Saldaña explicó que la revisión responde tanto al débil desempeño registrado en el primer trimestre y a la persistencia de factores de incertidumbre relacionados con el entorno institucional interno y la política comercial de EU.