Otro golpe a la economía: Inversión fija bruta en México suma 19 meses consecutivos a la baja

La inversión fija bruta en México suma 19 meses de retrocesos, impulsada por la caída de la inversión privada.

La inversión fija bruta de México profundizó su caída en marzo, reforzando las preocupaciones sobre las políticas internas del gobierno y la incertidumbre vinculada a los aranceles y al comercio con Estados Unidos, principal socio comercial del país.

La inversión de capital se contrajo un 3.1 por ciento en marzo frente al mismo mes del año anterior, tras la caída del 3.5 por ciento registrada en febrero, según cifras ajustadas por estacionalidad publicadas el jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La segunda mayor economía de América Latina acumula ya 19 meses consecutivos de contracción de la inversión total, uno de los períodos más prolongados de retroceso de las últimas cuatro décadas. La tendencia ha estado impulsada principalmente por una caída de la inversión privada en medio de una desaceleración económica que ya lleva varios meses.

“Las caídas no son más que una falta de confianza para invertir en México”, afirmó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base. “Esas caídas han provocado que el PIB potencial del país —es decir, la tasa máxima a la que podríamos crecer— se reduzca a apenas 1,4%”.

EU propone exigir 50% de componentes estadounidenses en autos del T-MEC

La Casa Blanca está impulsando nuevas reglas para la producción automotriz que exigirían que al menos el 50 por ciento de los componentes de los vehículos fabricados en la zona de libre comercio de América del Norte sean de origen estadounidense, confirmó el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Los vehículos producidos en Canadá ya superan, en promedio, ese umbral del 50 por ciento, dijo Carney a periodistas en Ottawa el martes. Sin embargo, muchos automotores fabricados en México no lo alcanzan.

The Wall Street Journal informó sobre la propuesta de Estados Unidos la semana pasada. El Tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC), negociado durante el primer mandato del presidente Donald Trump, incluye disposiciones que exigen que el 75 por ciento del valor de un vehículo provenga de América del Norte para calificar a un tratamiento libre de aranceles, entre otras reglas.

Pero el presidente impuso nuevos aranceles a los automóviles extranjeros al inicio de su segundo mandato, argumentando que la medida incentivaría a los fabricantes a trasladar empleos a territorio estadounidense.

Carney hizo estas declaraciones el mismo día en que su ministro responsable del comercio estadounidense, Dominic LeBlanc, tiene previsto reunirse en Washington con el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

La reunión se produce mientras se prepara una revisión programada del T-MEC. En una carta dirigida a Greer y al secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, LeBlanc confirmó que Canadá quiere renovar el acuerdo por otros 16 años.

Estados Unidos y México ya iniciaron discusiones bilaterales formales sobre comercio, pero Carney ha enfrentado críticas porque Canadá estaría quedándose rezagado. El primer ministro señaló que Estados Unidos tiene alrededor de 60 cuestiones técnicas comerciales con México, frente a unas 30 con Canadá, algunas de las cuales corresponden al ámbito provincial.

Pero, en el caso de Canadá, existen problemas más “fundamentales y estructurales”, afirmó Carney, al señalar los aranceles sectoriales impuestos por Trump a los automóviles, el acero, el aluminio y la madera. “Estamos buscando determinar si existe la posibilidad de una nueva asociación”, explicó.

También agregó que no estaba “respaldando” la propuesta de exigir un 50 por ciento de contenido estadounidense, aunque señaló que la demanda representa un problema mucho mayor para México debido a la estructura de su sector automotor.