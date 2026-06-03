‘Canadá se quedó atrás’: México negocia con Trump renovar el T-MEC... mientras Ottawa ‘está bajo presión’

México ya inició negociaciones con Estados Unidos para la renovación del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

Canadá presentó a Estados Unidos propuestas comerciales nuevas y detalladas basadas en los avances logrados en las negociaciones de las últimas semanas, según declaró el ministro canadiense Dominic LeBlanc.

“Una economía canadiense fuerte y próspera es buena para Norteamérica, y hablamos sobre cómo podemos trabajar juntos en una serie de temas que fortalecen la competitividad de la economía norteamericana”, dijo en una conferencia de prensa en Washington después de una reunión con el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

El gobierno del primer ministro Mark Carney está bajo presión para demostrar que está logrando avances en las conversaciones con la administración Trump, ya que México ya ha iniciado negociaciones bilaterales con Estados Unidos para la renovación del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

LeBlanc se negó a compartir detalles de las propuestas, pero restó importancia a las insinuaciones de que Canadá se estaba quedando atrás con respecto a México. Las conversaciones con los responsables políticos estadounidenses continuarán en los próximos días, pero también advirtió que las negociaciones aún podrían tomar un rumbo negativo y que cabe esperar cierta inestabilidad.

“Todos sabemos que el camino hacia las conclusiones en estas conversaciones a veces no es una línea recta”, dijo LeBlanc, un político veterano y ministro de alto rango del gabinete responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos.

Hizo hincapié en varias ocasiones en que el pacto USMCA simplemente continúa vigente si no se renueva antes del 1 de julio, aunque se verá inmerso en un proceso que podría suponer años de negociaciones continuas e incluso una posible expiración en 2036.

¿Cómo va la negociación de Canadá con EU sobre el T-MEC?

La reunión estuvo precedida por una publicación del presidente de EU, Donald Trump, en la que reiteró su descripción de Canadá como el “estado número 51”, al tiempo que destacaba que la economía canadiense había entrado en una recesión técnica. La publicación de Trump también fue compartida por el embajador de Estados Unidos en Canadá.

Horas después de la rueda de prensa de LeBlanc, Estados Unidos propuso nuevos aranceles a las importaciones procedentes de 60 socios comerciales tras una investigación sobre cómo gestionan los países los productos presuntamente fabricados con mano de obra forzada.

Se aplicaría un arancel del 10 por ciento a las importaciones de Canadá, México, la Unión Europea, Taiwán y el Reino Unido, entre otras regiones. China, India y otros países estarían sujetos a un arancel del 12.5 por ciento.

Esta medida supone un paso importante en la iniciativa de Trump para restablecer los aranceles que impuso en 2025, antes de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos los declarara inconstitucionales.

Sin embargo, según el aviso del Representante Comercial de Estados Unidos, el nuevo arancel no se aplicará a los productos canadienses y mexicanos que cumplan con el T-MEC. Esto refleja una exención anterior a los aranceles de la llamada IEEPA de Trump, los cuales fueron anulados por el Tribunal Supremo.