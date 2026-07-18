Al estilo de la NFL: FIFA dará 30 anillos a los campeones del Mundial 2026

La FIFA entregará 30 anillos a los integrantes de la selección ganadora del Mundial 2026, entre España y Argentina. [Fotografía. FIFA, Xinhua]

Al más puro estilo de Tom Brady con los Patriotas de Nueva Inglaterra o con los Bucaneros de Tampa Bay, la FIFA entregará por primera vez anillos de campeonato al equipo vencedor de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, un reconocimiento que se sumará al trofeo de la Copa Mundial, a las medallas de oro y a los premios económicos por participar en el torneo.

El máximo organismo del fútbol confirmó que esta iniciativa busca incorporar una de las tradiciones más representativas del deporte estadounidense al Mundial. Además de distinguir a los jugadores campeones, también se pondrá a la venta una edición limitada de estos anillos para los aficionados.

Cada pieza será personalizada con la identidad del ganador y formará parte de una colección exclusiva de apenas 2 mil 26 ejemplares, todos numerados individualmente para conmemorar la Copa Mundial 2026, cuya final se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

¿Por qué la FIFA entregará anillos de campeonato por primera vez?

La FIFA indicó que los futbolistas e integrantes de la selección ganadora de la Copa Mundial 2026 recibirán anillos de campeonato, un reconocimiento inédito en la historia del torneo.

Hasta ahora, el equipo vencedor únicamente recibía el trofeo de la Copa Mundial y las medallas de oro, por lo que esta edición marcará un precedente dentro de las competiciones del organismo.

El organismo explicó que esta decisión busca trasladar al fútbol una de las tradiciones más emblemáticas del deporte estadounidense, donde ligas como la NFL, la NBA, la MLB y la NHL entregan anillos a sus campeones como símbolo permanente de su conquista.

Así será el anillo que entregará la FIFA al campeón del Mundial 2026. (FIFA)

¿Cómo serán los anillos del campeón del Mundial 2026?

A través de su página oficial, la FIFA detalló que cada anillo tendrá un diseño personalizado. En una de sus caras aparecerá el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que la otra será personalizada con la identidad de la selección que conquiste el campeonato.

Además, cada pieza estará numerada individualmente, será fabricada a medida para su propietario y contará con un certificado oficial de autenticidad.

Las imágenes oficiales difundidas por la FIFA muestran un anillo con acabado dorado, incrustaciones brillantes en la parte superior y el relieve del trofeo mundialista en uno de sus costados.

En la parte superior también destaca la inscripción “CHAMPIONS FIFA”, mientras que el interior del aro incluye el grabado “FIFA WORLD CUP 2026”.

La producción de estos anillos será limitada. La FIFA confeccionará únicamente 2 mil 26 piezas, todas numeradas de manera individual. De ese total, 30 estarán destinadas a la selección campeona.

Al concluir la final, el capitán y el director técnico recibirán anillos provisionales durante la ceremonia de premiación. Posteriormente, el organismo elaborará los 30 anillos definitivos a la medida de sus destinatarios.

También se confirmó que los aficionados tendrán la oportunidad de adquirir este artículo de colección. Las mil 996 piezas restantes se comercializarán como productos oficiales con licencia de la FIFA.

¿Qué otras piezas de colección vende la FIFA de la final del Mundial 2026?

Cabe recordar que, en días recientes, la FIFA lanzó a la venta fragmentos del césped donde se jugará la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio entre España y Argentina.

Las piezas coleccionables estarán encapsuladas en acrílico e incluirán un certificado de autenticidad, además de distintos artículos de colección según la edición adquirida.

La colección está disponible en tres versiones, cuyos precios van desde los 450 hasta los 3 mil dólares. Los productos serán enviados una vez concluida la final, ya que el césped será retirado del terreno de juego después del partido.

Con estas iniciativas, la FIFA amplía su oferta de artículos conmemorativos para la final de la Copa Mundial 2026 y adopta prácticas comunes en el deporte estadounidense, con el objetivo de convertir el torneo en una experiencia que vaya más allá del partido por el título.