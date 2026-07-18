España suspende su último entrenamiento antes de la final del Mundial 2026 por tormenta eléctrica

Los entrenamientos de Argentina y España ocurren un día antes de la final del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash/ EFE)

A un día de disputar la final del Mundial 2026, España tuvo un contratiempo en su preparación para el partido en el que Argentina buscará defender el título que conquistó en Qatar 2022. La selección española no pudo realizar su última práctica sobre el terreno de juego antes del encuentro por una tormenta eléctrica en Nueva Jersey.

La actividad estaba programada para la mañana de este sábado, pero la presencia de rayos en la zona obligó a modificar los planes del equipo dirigido por Luis de la Fuente. Los futbolistas españoles realizaron una sesión en el gimnasio mientras esperaban las condiciones adecuadas para continuar con su preparación.

Del lado argentino, la situación también fue evaluada antes de definir si podían salir al campo de entrenamiento. La Albiceleste aguardó la evolución del clima y el cumplimiento del protocolo establecido para este tipo de fenómenos meteorológicos.

La Selección de España canceló sus entrenamientos tras la tormenta eléctrica que se presentó este sábado. EFE/ Mariscal (Mariscal/EFE)

¿Por qué España suspendió su entrenamiento a un día de la final del Mundial 2026?

La selección de España tenía previsto realizar su último entrenamiento antes de la final del Mundial 2026 en el Melanie Lane Training Grounds de Nueva Jersey. La sesión estaba programada para comenzar a las 11:00 horas locales, pero minutos antes del inicio fue aplazada por la tormenta eléctrica registrada en la zona.

La FIFA informó que la suspensión temporal se debía al protocolo aplicado ante la caída de un rayo. La organización indicó que el entrenamiento sobre el césped podría comenzar después de que transcurrieran 30 minutos desde el último trueno registrado.

Aunque inicialmente se contemplaba una ventana para que los jugadores pudieran salir al campo, las condiciones meteorológicas empeoraron y finalmente España trasladó sus actividades al gimnasio del centro de entrenamiento. La sesión se enfocó en trabajos de activación para continuar con la preparación del partido del domingo.

España y Argentina tenían previstas sus prácticas en instalaciones ubicadas a pocos minutos de distancia entre sí en Nueva Jersey, por lo que ambas selecciones estuvieron sujetas al mismo procedimiento ante la tormenta. La Roja mantuvo su preparación dentro del complejo mientras esperaba la evolución del clima.

¿Argentina canceló su entrenamiento previo a la final del Mundial 2026?

Argentina tampoco pudo iniciar su entrenamiento en el horario previsto debido a la tormenta que afectó la zona de Nueva Jersey. La selección dirigida por Lionel Scaloni tenía programada su última práctica antes de la final en los campos de la Academia de Red Bull.

Después de que la lluvia disminuyó, el equipo argentino esperó para determinar si podía cumplir con el protocolo y regresar al terreno de juego. La práctica estaba programada para las 11:30 horas locales, pero finalmente comenzó una hora después de lo previsto.

La Albiceleste sí pudo completar su entrenamiento previo al partido contra España. La sesión se realizó después del retraso provocado por el aguacero, el viento y la actividad eléctrica registrada durante la mañana.

¿Cuál es el protocolo por tormenta eléctrica durante el Mundial 2026?

Los protocolos de seguridad ante tormentas eléctricas durante el Mundial 2026 no son establecidos directamente por la FIFA, sino que el organismo se apega a las reglamentaciones locales de cada país sede. Debido a que la final del torneo se disputa en Estados Unidos, las medidas corresponden a las recomendaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Las normas de la NOAA establecen que una actividad deportiva debe detenerse cuando se detecta un rayo dentro de un radio de 13 kilómetros. En ese escenario, los jugadores deben abandonar el campo y dirigirse a zonas seguras.

La Selección de Argentina también enfrentó contratiempos para realizar sus entrenamientos. (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

Para reanudar una actividad, deben pasar 30 minutos completos sin que se registre un nuevo rayo dentro del perímetro establecido. Si durante ese periodo vuelve a detectarse una descarga eléctrica en la zona, el conteo se reinicia.

Este procedimiento ya se ha aplicado en competiciones disputadas en Estados Unidos. Durante el Mundial de Clubes, algunos encuentros tuvieron que detenerse por tormentas eléctricas debido a estas medidas de seguridad.

España vs. Argentina: ¿Cuándo y a qué hora es el partido final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se disputará este domingo 19 de julio. El partido definirá al campeón del torneo en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, de Estados Unidos.

El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. España llega al duelo definitivo después de vencer 2-0 a Francia en las semifinales, mientras que Argentina consiguió su boleto tras remontar ante Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

La final podrá verse en México mediante televisión abierta, televisión de paga y plataformas digitales. La transmisión estará disponible por TUDN, Nu9ve, Azteca 7, Azteca Deportes, ViX, Las Estrellas y Canal 5. Además, El Financiero Deportes dará seguimiento al partido con cobertura en vivo.

Con información de EFE.