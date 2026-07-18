Esthela Damián se reúne con vecinos de la Costa Azul; cierran filas con la exconsejera jurídica

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, encabezó una asamblea informativa con vecinos de la emblemática colonia Costa Azul, líderes del sector deportivo y profesionales de la salud.

En este encuentro, los distintos sectores de la sociedad civil acapulqueña manifestaron su respaldo total y se sumaron de manera activa a la Defensa de la Soberanía Nacional, un esfuerzo que a nivel federal lidera la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y que en Guerrero abandera Damián Peralta.

La reunión se convirtió en un espacio de diálogo abierto y constructivo, donde médicos, enfermeras, atletas locales y familias de la zona compartieron sus visiones para consolidar el bienestar en el puerto, coincidiendo en que defender la soberanía del país implica blindar los derechos fundamentales de la ciudadanía en el territorio.

Salud, deporte y comunidad: La base del desarrollo

Durante su intervención, Esthela Damián agradeció la nutrida participación de los profesionales de la medicina y de la comunidad deportiva, destacando que una sociedad sana y con espacios para el sano esparcimiento es una sociedad fuerte, libre y soberana.

“Hablar de soberanía nacional no es un concepto abstracto; es defender la salud de nuestras familias, es garantizar que nuestros atletas tengan espacios dignos para entrenar y es asegurar que la justicia social llegue a cada hogar. Me llena de orgullo ver que aquí en Costa Azul el sector salud, nuestros deportistas y los vecinos están listos para dar el último estirón en esta recta final. La soberanía se defiende con un pueblo fuerte, educado y sano”, afirmó con gran emotividad la aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Unidad absoluta con la presidenta Claudia Sheinbaum

Firme en su convicción de edificar las bases para el Guerrero del Futuro, Damián Peralta hizo hincapié en que la entidad atraviesa un momento histórico que requiere la participación activa de todos los sectores, llamando a la militancia y a los simpatizantes a no bajar la guardia en vísperas de la definición del proceso interno de Morena.

“El camino que ha trazado nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo necesita del eco y la fuerza de los guerrerenses. Hoy, desde Acapulco, le mandamos un mensaje muy claro: el sector salud, los deportistas y los colonos de Costa Azul estamos de pie, organizados y listos para defender la soberanía de nuestra patria. Con honestidad, valores y amor al pueblo, nadie va a detener la transformación de nuestro estado”, concluyó Esthela Damián ante el aplauso unánime de los asistentes.