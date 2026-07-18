¿Vas a ver la final del Mundial 2026 al Fan Fest del Zócalo? Este es el clima para el domingo 19 de julio

¿Cuál será el clima para la CDMX este domingo 19 de julio? (Cuartoscuro).

La final del Mundial 2026 se juega este domingo en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Sin embargo, los capitalinos podrán disfrutar del juego de España vs. Argentina en el Fan Fest del Zócalo.

Si piensas asistir a ver la final, considera las condiciones climáticas para que lleves sombrilla, chamarra e impermeable.

Y es que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para este domingo se prevé intervalos de chubascos en la Ciudad de México, además de vientos de 10 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 km/h.

Las condiciones climáticas se deben a la presencia del monzón mexicano en nuestrom país, así como canales de baja presión y circulaciones ciclónicas.

Clima en México para el domingo 19 de julio, cuando se juega la final del Mundial 2026. (Conagua).

Los fenómenos climáticos “mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente”, explica Conagua.

Se suma la presencia de la onda tropical número 19. Conagua detalla que es probable que sea absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, la cual podría convertirse en un ciclón tropical durante el fin de semana.

También, la Conagua informó que vigila dos zonas de baja presión, que en algunos días podrían comvertirse en ciclónes tropicales.

¿Cómo afecta el monzón mexicano al país?

Un monzón se caracteriza por el cambio estaciones de los vientos cálidos y fríos entre el continente y el océano, provenientes del Atlántico y del golfo de México.

Se suman los vientos del Pacífico y el golfo de California, por el oeste. Convergen en el noroeste de México.

Las lluvias generadas por el monzón mexicano suelen ser torrenciales y de corta duración. Los estados más afectados son Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango.

En cuanto a la temporada de huracanes, Conagua informó que para 2026 se esperan de 29 a 36 ciclones tropicales entre el Océano Pacífico y el Atlántico.

Detalló que en el caso específico de los huracanes, sin contar las tormentas tropicales, se esperan de ocho a 11 huracanes categoría 1 o 2, y de cinco a siete categorías 3, 4 y 5.