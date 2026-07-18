La lluvia al rescate de la final del Mundial 2026: Prevén que tormentas hoy dispersen la contaminación

El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, ha emitido alertas a través de redes sociales advirtiendo sobre tormentas fuertes. (Foto: EFE)

Se espera que un cambio en las condiciones meteorológicas, marcado por fuertes lluvias y tormentas durante este sábado, disipe la densa capa de humo procedente de los incendios forestales de Canadá que ha afectado a Nueva York y a Nueva Jersey esta semana, proporcionando un aire más limpio para la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina.

El encuentro, que enfrentará este domingo a la selección española y a la vigente campeona mundial, se disputará en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

La ciudad de Nueva York y gran parte del noreste de Estados Unidos han sufrido en los días previos una severa caída en la calidad del aire debido a cientos de incendios activos, principalmente en Ontario (Canadá).

El encuentro, que enfrentará este domingo a la selección española y a la vigente campeona mundial, se disputará en el estadio MetLife de Nueva Jersey. (Sebastiao Moreira/EFE)

¿Cómo está la calidad del aire en Nueva York?

Este sábado, el índice de calidad del aire (ICA) neoyorquino alcanzó los 175 puntos, según IQAir, un nivel considerado “insalubre” por la Agencia de Protección Ambiental.

El humo de los incendios forestales no es una bruma común; se trata de un cóctel tóxico de partículas finas (conocidas como PM2.5), ozono, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles (COV).

Las PM2.5 -partículas de menos de 2,5 micrómetros de diámetro- representan la principal preocupación para la salud, ya son lo suficientemente pequeñas como para eludir las defensas naturales del organismo, penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo.

Este sábado, el índice de calidad del aire (ICA) neoyorquino alcanzó los 175 puntos, según IQAir. (SARAH YENESEL/EFE)

Esta situación generó preocupación por la salud tanto de los espectadores como de los deportistas, ya que durante un partido los futbolistas pueden multiplicar por diez su volumen de aire respirado, aumentando la inhalación de partículas tóxicas PM2.5.

Sin embargo, la llegada de un frente de lluvias y tormentas este sábado promete limpiar la atmósfera.

Alcalde de Nueva York emite alerta por tormentas fuertes

El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, ha emitido alertas a través de redes sociales advirtiendo sobre “tormentas fuertes”, vientos dañinos y posibles inundaciones repentinas, instando a la población a buscar refugio y extremar precauciones.

Se prevé que los chubascos ayuden a barrer las partículas suspendidas y se prolonguen hasta la madrugada del domingo.

Para la hora de inicio del partido, la previsión apunta a cielos despejados y una temperatura cercana a los 29 °C (85 °F).

Se prevé que los chubascos ayuden a barrer las partículas suspendidas y se prolonguen hasta la madrugada del domingo.

Ambas selecciones ya ultiman los detalles para la final: España completó sus entrenamientos en las instalaciones de los New York Red Bulls en Nueva Jersey, mientras que Argentina aterrizó el jueves en Nueva York tras ejercitarse previamente en Georgia.

¿Cómo está la calidad del aire en otras ciudades de EU?

Las fuertes lluvias pronosticadas para las zonas de Nueva York y Washington, D.C., mejorarán la calidad del aire, afectada por los incendios forestales en Canadá, antes de la final del Mundial del domingo.

Sin embargo, en Chicago las condiciones empeorarán la noche del sábado, debido a que los patrones atmosféricos llevarán más humo desde el norte de la frontera.

La calidad del aire todavía es “muy poco saludable” en partes de Pensilvania y Virginia la mañana del sábado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Las temperaturas en Chicago alcanzarán los 32°C durante la tarde del sábado, pero el paso de un frente frío provocará tormentas eléctricas que podrían ser severas en el norte de Illinois, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El domingo, la calidad del aire en Chicago será poco saludable para los grupos sensibles.

A más largo plazo, es probable que el humo fluctúe en el Medio Oeste, el noreste de Estados Unidos y el sur de Canadá durante las próximas semanas (CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE)

A más largo plazo, es probable que el humo fluctúe en el Medio Oeste, el noreste de Estados Unidos y el sur de Canadá durante las próximas semanas, mientras cientos de incendios forestales continúan ardiendo sin control.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su vecino del norte de ser “responsable de que no estén dando el mantenimiento adecuado a sus bosques”.

Trump dijo que planeaba hablar con el primer ministro canadiense, Mark Carney, “para saber qué van a hacer al respecto”, al tiempo que amenazó con aumentar los aranceles a Canadá en respuesta al humo que cruza la frontera.

Los bosques boreales de Canadá son particularmente vulnerables al aumento de las temperaturas provocado por el cambio climático.

Con información de Emily Forgash / Bloomberg