Francia vs. Inglaterra HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el partido por el tercer lugar del Mundial?

Francia e Inglaterra se volverán a ver las caras en un Mundial, la última vez fue hace cuatro años cuando disputaron los cuartos de final de Qatar 2022. [Fotografía. Xinhua]

El duelo del orgullo. Francia e Inglaterra disputan el último compromiso de su participación en la Copa del Mundo con un objetivo claro: despedirse del torneo con una victoria y subir al podio del Mundial 2026. Después de quedar a un paso de la final, ambas selecciones buscan convertir el partido por el tercer lugar en un cierre digno de sus campañas.

Los dirigidos por Didier Deschamps, quien disputa su último encuentro como seleccionador francés, llegan tras caer 2-0 frente a España en las semifinales, mientras que el conjunto de Thomas Tuchel dejó escapar el pase a la final tras ser remontado por Argentina en los instantes finales.

Con figuras como Kylian Mbappé y Harry Kane, Jude Bellingham sobre el terreno de juego, el partido se perfila como un buen aperitivo previo a la final entre España y Argentina.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido por el tercer lugar del Mundial 2026?

Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado 18 de julio en el Estadio de Miami para definir al tercer lugar de la Copa del Mundo. Será el cuarto enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia de los Mundiales y el segundo en una ronda de eliminación directa.

Partido: Francia vs. Inglaterra

Francia vs. Inglaterra Instancia: Partido por el tercer lugar

Partido por el tercer lugar Fecha: Sábado 18 de julio de 2026

Sábado 18 de julio de 2026 Hora: 15:00 horas (tiempo del centro de México)

15:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio de Miami

Estadio de Miami Transmisión: ViX

De igual forma, puedes seguir la cobertura del encuentro a través del portal de El Financiero.

Inglaterra Inglaterra buscará levantarse del descalabro que sufrió ante Argentina en semifinales. (Fotografía. Xinhua)

Posibles alineaciones de Francia e Inglaterra

Sin el título en juego, franceses e ingleses afrontan el partido con la intención de cerrar su participación con una victoria. Sin embargo, ambos equipos darían minutos a jugadores que tuvieron poca participación a lo largo del Mundial 2026.

Francia

Mike Maignan

Malo Gusto

Dayot Upamecano

Maxence Lacroix

Theo Hernández

Warren Zaïre-Emery

Kouadio Koné

Désiré Doué

Mathis Cherki

Michael Olise

Kylian Mbappé

DT: Didier Deschamps.

Inglaterra

Jordan Pickford

Ezri Konsa

John Stones

Marc Guéhi

Nico O’Reilly

Declan Rice

Elliot Anderson

Anthony Gordon

Jude Bellingham

Bukayo Saka

Harry Kane

DT: Thomas Tuchel.

¿Cómo llega Francia al partido por el tercer lugar del Mundial 2026?

La selección de Francia llegó hasta las semifinales como una de las favoritas para ganar el Mundial 2026. El conjunto dirigido por Didier Deschamps terminó como líder del Grupo I y superó con autoridad a Suecia, Paraguay y Marruecos en las rondas de eliminación directa para instalarse entre los cuatro mejores del campeonato.

Los ‘Bleus’ alcanzaron las semifinales invictos y con una de las ofensivas más productivas de la Copa del Mundo. Kylian Mbappé suma ocho anotaciones y comparte el liderato de goleo con Lionel Messi, por lo que todavía mantiene opciones de quedarse con la Bota de Oro.

Sin embargo, España neutralizó a sus principales figuras y se impuso 2-0, lo que impidió que Francia disputara una tercera final mundialista de manera consecutiva.

Ahora, el conjunto francés busca cerrar el torneo con una victoria en el último partido de Didier Deschamps como seleccionador nacional. El técnico pone fin a una etapa de 14 años en la que conquistó el Mundial de 2018, la Liga de Naciones de 2021 y alcanzó las finales de la Eurocopa 2016 y del Mundial de Qatar 2022.

Francia Francia, además de amarrar el tercer lugar, buscará ayudar a Kylian Mbappé en la disputa por la Bota de Oro del Mundial 2026. [Fotografía. XInhua]

¿Cómo encara Inglaterra al partido por el tercer lugar del Mundial 2026?

Inglaterra fue uno de los equipos que mejoró conforme avanzó el torneo. Los dirigidos por Thomas Tuchel terminaron como líderes del Grupo L y después eliminaron a República Democrática del Congo, México y Noruega para instalarse en las semifinales.

Frente a Argentina, los ‘Three Lions’ parecían tener asegurado el pase a la final después del gol de Anthony Gordon, fichaje del FC Barcelona, y del sólido trabajo defensivo encabezado por Jordan Pickford, John Stones y Marc Guéhi.

Sin embargo, Enzo Fernández igualó el marcador en la recta final con un gol de larga distancia y Lautaro Martínez completó la remontada en el tiempo agregado con un remate de cabeza dentro del área para decretar el 2-1 definitivo.

La derrota dejó un sabor amargo en el conjunto inglés. Thomas Tuchel reconoció tras las semifinales que ningún futbolista deseaba disputar el partido por el tercer lugar, aunque también afirmó que su selección afrontaría el compromiso con profesionalismo y con la intención de terminar el Mundial en el podio.

Inglaterra tratará de tomar revancha de la eliminación que sufrió ante Francia hace cuatro años. [Fotografía. Xinhua]

¿Cuántas veces se han enfrentado Francia e Inglaterra en los Mundiales?

Francia e Inglaterra se han visto las caras en tres ocasiones dentro de la Copa del Mundo y el historial favoreció ligeramente al cuadro inglés.

Los ‘Three Lions’ ganaron 2-0 durante la fase de grupos del Mundial de 1966 y volvieron a imponerse 3-1 en España 1982. El antecedente más reciente llegó en los cuartos de final de Qatar 2022, cuando Francia venció 2-1 para avanzar a las semifinales.

Ahora se verán las caras en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, un duelo que no solo ayudará a definir el podio, sino que también puede ser clave en la lucha por los trofeos individuales, como la Bota de Oro, donde Kylian Mbappé está en disputa directa con Lionel Messi.