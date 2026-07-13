¿Quién ganará el Mundial 2026? Así están las probabilidades previo a las semifinales

Solo quedan cuatro candidatos para ganar el Mundial 2026: Francia, España, Inglaterra y Argentina (Fotoarte: El Financiero / Créditos: xinhua-news, Shutterstock).

¿Será la Francia de Kylian Mbappé, la Argentina de Lionel Messi, la España de Lamine Yamal o la Inglaterra de Jude Bellingham? Las semifinales del Mundial 2026 presentan a cuatro candidatos con buenas posibilidades de ser campeones, aunque algunos parten con mayor favoritismo según distintos modelos estadísticos y pronósticos.

Y es que, aunque las cuatro selecciones han demostrado que tienen argumentos para levantar la Copa del Mundo y, por momentos, también han sabido sufrir, las estadísticas también cuentan.

Francia, la gran favorita para ganar el Mundial 2026

Una opinión muy popular entre analistas y modelos estadísticos es que la selección de Francia será la campeona del Mundial 2026, aunque existen algunas diferencias respecto al resto de favoritos.

De acuerdo con Polymarket —el mercado de predicciones más grande del mundo—, Francia tiene 39% de probabilidades de ganar el Mundial, mientras que Inglaterra figura con 22%.

Opta Analyst, una de las principales firmas de estadísticas y predicciones deportivas, también le otorga a Francia el favoritismo con 34%, mientras que coloca a España en segundo lugar con 23.4% de probabilidades.

El modelo estadístico de predicción de The Athletic, basado en miles de simulaciones, sitúa a España como la selección favorita para conquistar el Mundial con 30%, apenas un punto porcentual por encima de Francia, que aparece en segundo lugar.

Mbappé hizo un gol y falló un penal en la victoria de Francia sobre Marruecos (Foto: EFE).

Según una casa de apuestas líder en Estados Unidos citada por Sports Illustrated, Francia vuelve a ser la principal candidata con 40% de probabilidades de levantar la Copa, seguida por España con 23.81%.

Por su parte, un consenso entre colaboradores de The Guardian coincide en que Francia es la selección con más posibilidades de sumar una nueva estrella gracias al gran nivel de Mbappé y el Balón de Oro Ousmane Dembélé. Detrás aparece España, impulsada por el momento que vive Yamal y el impacto de Mikel Merino como revulsivo.

Con estos pronósticos, el ganador del Francia vs. España partiría como favorito para la gran final; sin embargo, la gente de futbol sabe que, una vez en la cancha, son 11 contra 11 en igualdad.

Entrando desde la banca, Mikel Merino es el héroe de España. [Fotografía. EFE]

Argentina, la menos favorita en los pronósticos hacia las semifinales del Mundial

Pese al gran nivel que ha mostrado Messi, Argentina aparece como la selección menos favorecida en la mayoría de los pronósticos para conquistar el Mundial 2026.

Polymarket le concede apenas 17% de probabilidades de conquistar su cuarta estrella. España recibe 21%, apenas un punto por debajo de Inglaterra.

Opta Analyst otorga a la Albiceleste un 20.6% de probabilidades de ser campeona, mientras que Inglaterra aparece ligeramente por encima con 21.9%.

Con sufrimiento, Argentina se colocó en las semifinales del Mundial 2026. [Fotografía. EFE]

El modelo de The Athletic también considera que esta llave tiene menos opciones de producir al campeón: Argentina registra 19% de probabilidades e Inglaterra 22%. En tanto, los datos citados por Sports Illustrated les asignan 21.74% a la Albiceleste y 22.73% a los Tres Leones.

El panel de The Guardian mantiene esa tendencia. Sus analistas colocan a Inglaterra como el tercer favorito, tras dejar algunas dudas en su victoria sobre Noruega, mientras que consideran a Argentina como la menos favorita debido a la falta de regularidad que, a su juicio, ha mostrado durante los 90 minutos de sus partidos.

De este modo, el vencedor del Argentina vs. Inglaterra saldría como la ‘víctima’ a la gran final del Mundial 2026 el próximo 19 de julio; sin embargo, tendrán en sus pies la oportunidad de decir lo contrario.